Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con nubes cubiertas y una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 32%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sur-suroeste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para este viernes 11 de septiembre, se anticipa una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables a lo largo del día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en el clima. El sábado 12 de septiembre, se espera una mínima de 2° y una máxima de 7°, con probabilidad de lluvias y nevadas. El domingo 13 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 2° y una máxima de 12°, bajo un cielo despejado. El lunes 14 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 6° y 18°, manteniendo el cielo despejado. Para el martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo claro. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, también con cielo despejado.