Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo despejado con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá alta, en torno al 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se anticipan lluvias, por lo que el día se presentará ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se prevén cambios en las condiciones climáticas. El sábado 12 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras. El domingo 13, se espera una mínima de 6° y una máxima de 8°, también con lluvias. Para el lunes 14, se anticipan mínimas de 5° y máximas de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15, la mínima será de 8° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo despejado nuevamente.