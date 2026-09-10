Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.

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El número de sorteo 13029 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 0811, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0811

2° 2251

3° 5494

4° 1008

5° 1779

6° 4709

7° 9403

8° 9556

9° 4560

10° 5952

11° 2179

12° 9180

13° 7116

14° 8778

15° 3003

16° 1828

17° 2386

18° 8583

19° 9355

20° 5403