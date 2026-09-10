Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.
El sorteo número 13029 de la quiniela turista se realizó el jueves 10 de septiembre a las 22:15, destacando el número 0811 en la primera posición, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Minero)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13029 de la quiniela turista se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 0811, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Minero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0811
2° 2251
3° 5494
4° 1008
5° 1779
6° 4709
7° 9403
8° 9556
9° 4560
10° 5952
11° 2179
12° 9180
13° 7116
14° 8778
15° 3003
16° 1828
17° 2386
18° 8583
19° 9355
20° 5403
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13029 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 10 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 0811, correspondiente a "A primera (Minero)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de la quiniela.