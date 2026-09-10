Viajes TDH innova en Córdoba con una nueva unidad de negocios: abre sus puertas Escala Mercado&Café

La red de agencias de viajes líder en el país presenta un concepto inédito, que fusiona la experiencia gastronómica con el espíritu de viajar, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión y cercanía con la comunidad.

En constante evolución y bajo la premisa de seguir acercando su marca a las personas, Viajes TDH anunció el lanzamiento oficial de su nueva unidad de negocios: Escala Mercado & Café by Viajes TDH.

Este innovador espacio abrió sus puertas al público este jueves 10 de septiembre, a las 19, en un polo gastronómico estratégico de la ciudad de Córdoba: dentro de Luuma Fusión Gastronómica (Molino de Torres 6710).

Fiel a su filosofía, la compañía amplía sus horizontes para crear un punto de encuentro donde la gastronomía de especialidad, el disfrute y la pasión por descubrir el mundo se integran en un mismo lugar.

Escala Mercado&Café nace como un concepto pensado para que clientes, amigos y la comunidad viajera puedan planificar sus próximos destinos, reunirse o simplemente disfrutar de un momento distendido con el sello de calidad de Viajes TDH.

"Este proyecto representa un paso muy significativo en el crecimiento de nuestra empresa. Queremos que la experiencia de viajar empiece mucho antes de subirte a un avión o armar una valija; empieza en el encuentro, en la conversación, en compartir un café y soñar el próximo destino. Escala es justamente eso: una parada obligada para disfrutar el camino", expresó Federico Maccio desde la dirección de la compañía.

Una propuesta que conecta emociones y experiencias

Con más de 25 años de trayectoria y una red en permanente expansión que supera las 80 franquicias en todo el país, Viajes TDH demuestra una vez más su capacidad de innovación en el sector.

Escala Mercado&Café se suma a la estructura de la marca no sólo como un espacio de hospitalidad, sino como un canal no tradicional de contacto directo con sus públicos.

El nuevo espacio ofrece:

- Ambiente&Experiencia: un diseño pensado para el confort, el trabajo remoto o la charla informal en un entorno de encuentro.

- Fusión Gastronómica: una propuesta de café de especialidad y mercado dentro del predio de Luuma Fusión Gastronómica.

- Vínculo con la marca: un punto de contacto amigable y cotidiano donde el espíritu de la "Familia Viajera" de Viajes TDH cobra vida.