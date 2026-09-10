Llegó la lluvia: fuerte tormenta en distintos puntos de la provincia de Córdoba

Un nuevo cambio de tiempo afectará a gran parte de la provincia de Córdoba a partir de este jueves 10 de septiembre.

Tras una mañana templada y húmeda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que se extenderán hasta la mañana del viernes, afectando principalmente al centro, norte y la zona serrana provincial, con alcance parcial en el sur.

De acuerdo a lo reportado por oyentes de Cadena 3, pasadas las 22 de este jueves, se registraban fuertes tormentas en distintos puntos de la provincia mediterránea.

En varias localidades del sur provincial, del Valle de Calamuchita y de Traslasierra, llovía, caía granizo y había vientos intensos.

Según las previsiones del organismo y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la inestabilidad iba a ganar fuerza hacia la tarde y la noche de este jueves.

El reporte advirtió sobre abundante caída de agua en períodos cortos, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, además de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y la probabilidad de granizo aislado.

El fenómeno meteorológico marcará, además, el ingreso de una masa de aire frío, que provocará un brusco descenso de la temperatura a partir del viernes. Este cambio se consolidará durante el fin de semana, con marcas máximas que apenas alcanzarán los 9°C el sábado y los 11°C el domingo.

Hacia el sábado y domingo, continuará el ambiente frío y húmedo en toda la geografía provincial, abriendo la posibilidad de precipitaciones en forma de aguanieve o nieve en las altas cumbres y sectores serranos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/