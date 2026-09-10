Aryna Sabalenka se clasifica a la final del US Open tras vencer a Jessica Pegula

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka logró un importante triunfo al derrotar a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-2 en las semifinales del US Open femenino. Con esta victoria, Sabalenka se prepara para defender su título en la final del torneo, donde buscará alzarse con el trofeo por segunda vez consecutiva.

Sabalenka ha demostrado ser una competidora formidable en el US Open, ya que ha ganado el campeonato en dos ocasiones anteriores, primero en 2024 frente a Pegula y luego en 2025 contra Amanda Anisimova. En este encuentro, la bielorrusa se impuso en un tiempo total de 1 hora y 20 minutos.

El primer set fue muy reñido, con ambos jugadores mostrando su mejor nivel. Finalmente, Sabalenka logró quebrar el saque de su oponente en el duodécimo juego, lo que le permitió llevarse el set por 7-5. En contraste, el segundo set fue dominado por la bielorrusa, quien rompió el servicio de Pegula en el cuarto juego y cerró el set con un contundente 6-2.

La final del US Open femenino está programada para este sábado, con un horario aún por determinar. Sabalenka espera conocer a su rival, que será la ganadora del enfrentamiento entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina.

Otros resultados de la jornada del US Open

Además de las semifinales individuales, se disputaron los partidos de dobles masculinos. En la primera semifinal, la pareja compuesta por el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison se impuso a los británicos Henry Patten y Harri Heliövaarä con un marcador de 7(7)-6(4) y 6-2. En la otra semifinal, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz derrotaron a Rajeev Ram y Joe Salisbury con un resultado de 6-3 y 6-4. La final de dobles masculinos también se llevará a cabo este sábado.