Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica se sitúa en 14°. La humedad es del 67%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Las condiciones de lluvia persistirán durante gran parte del día, con un viento leve que no superará los 3 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 11°, con lluvias ligeras. El domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 6° y 10°, también con lluvias ligeras. El lunes 14, se espera un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 20°, con nubes dispersas. El martes 15, el clima mejorará, alcanzando mínimas de 11° y máximas de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, manteniendo el cielo despejado.