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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, Tucumán presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 25°. La humedad será alta, alcanzando el 94%.

11/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es similar, también de 15°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el noroeste.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La alta humedad podría generar un ambiente algo pesado, pero no se anticipan lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 9°, también con lluvias. El lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 15 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 24°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 28°, con cielo despejado.

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