FOTO: Un médico avaló el tratamiento de Cosachov a Maradona en el juicio por su muerte

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, el médico legista Carlos Areco respaldó el plan farmacológico indicado por la psiquiatra Agustina Cosachov, afirmando que "era el correcto". Areco, quien ha trabajado como perito para Cosachov y actualmente forma parte del Cuerpo Médico Forense, explicó que las dosis prescritas estaban "dentro de los valores terapéuticos", lo que excluye la posibilidad de toxicidad y efectos adversos en el corazón del ídolo futbolístico.

Areco reafirmó su postura al ser cuestionado por el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien le hizo notar que su intervención se centraba en cuestiones cardíacas, que no eran de su especialidad. A pesar de esta confrontación, el médico mantuvo su afirmación sobre la adecuación del tratamiento.

Las declaraciones de Areco coinciden con las de su colega Marcela Waisman, una psiquiatra con amplia experiencia en temas de consumo problemático, quien también había indicado que conocía los medicamentos que Cosachov le prescribió a Maradona.

El toxicólogo Carlos Damin y el médico psiquiatra José Luis Covelli, quienes forman parte de la junta médica, también apoyaron el tratamiento indicado a Maradona, lo que refuerza la defensa de Cosachov en el proceso judicial.

Por su parte, la perito Blanca Hüggelman, que representa al psicólogo Carlos Díaz, expresó su desacuerdo al tener que realizar un informe en disidencia, señalando que la Junta Médica tomó decisiones sin consultar a los peritos. Hüggelman manifestó su malestar por haber recibido las conclusiones para que las firmara sin haber tenido el tiempo adecuado para analizarlas.

Finalmente, se anunció que la última audiencia del juicio se llevará a cabo el 29 de este mes, antes de que comiencen los alegatos, programados para iniciar el 6 de octubre.