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Nieva en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba: cortaron el camino

Se trata de la ruta provincial E-34. El fenómeno meteorológico se registra a la altura de La Posta, en el Valle de Traslasierra. 

10/09/2026 | 23:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

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    Audio. Nieva en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba: cortaron el camino

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La Policía Caminera de Córdoba cortó este jueves a la noche el Caminio de las Altas Cumbres por la caída de nieve.

El fenómeno meteorológico comenzó, pasadas las 23, en la ruta provincial E-34, en zona de La Posta, en el Valle de Traslasierra.

A raíz de la presencia de hielo en la calzada y de la baja visibilidad, las autoridades decidieron cerrar el paso de vehículos de manera preventiva.

La temperatura rondaba los cuatro grados centígrados en la zona y se registraban fuertes vientos.

Informe de Roberto Fontanari.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? La Policía Caminera cortó el Caminio de las Altas Cumbres por la caída de nieve.

¿Quién tomó la decisión del corte? La decisión fue tomada por las autoridades de la Policía Caminera.

¿Cuándo se inició el fenómeno meteorológico? El fenómeno comenzó pasadas las 23 del jueves.

¿Dónde se registró este fenómeno? En la ruta provincial E-34, en zona de La Posta, en el Valle de Traslasierra.

¿Por qué se cerró el paso de vehículos? Se cerró por la presencia de hielo en la calzada y la baja visibilidad.

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