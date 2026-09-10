Nieva en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba: cortaron el camino

FOTO: La nieve comenzó a caer este jueves a la noche, alrededor de las 23.

La Policía Caminera de Córdoba cortó este jueves a la noche el Caminio de las Altas Cumbres por la caída de nieve.

El fenómeno meteorológico comenzó, pasadas las 23, en la ruta provincial E-34, en zona de La Posta, en el Valle de Traslasierra.

A raíz de la presencia de hielo en la calzada y de la baja visibilidad, las autoridades decidieron cerrar el paso de vehículos de manera preventiva.

La temperatura rondaba los cuatro grados centígrados en la zona y se registraban fuertes vientos.

Informe de Roberto Fontanari.