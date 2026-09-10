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Hallan 30 ataúdes en una antigua panadería de Posadas: un descubrimiento escalofriante

Sucedió en Posadas. También hallaron dos urnas con los nombres de los fallecidos.

10/09/2026 | 23:55Redacción Cadena 3

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Hallan 30 ataúdes en una antigua panadería de Posadas: un descubrimiento escalofriante

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Posadas, 10 de septiembre (NA) -- Un matrimonio se llevó una sorpresa macabra al descubrir 30 ataúdes y dos urnas funerarias en un local que anteriormente albergaba una panadería en esta ciudad, según informaron las autoridades locales.

El insólito hallazgo se produjo en medio de un conflicto familiar relacionado con la propiedad del local, ubicado en la calle Chacabuco, actualmente en sucesión.

Tras obtener la autorización judicial para ingresar al inmueble, los miembros del matrimonio encontraron los féretros, incluyendo uno que pertenecía a un niño, así como las urnas, que contenían los nombres de los fallecidos junto con sus respectivas fechas de deceso.

Además del descubrimiento escalofriante, los denunciantes señalaron que también faltaban varias máquinas que se utilizaban en la elaboración del pan, así como un freezer.

Ante esta situación, la justicia deberá llevar a cabo los trámites necesarios para que al menos las cenizas de los fallecidos sean devueltas a sus familias, dado que una de las urnas se encontraba en una funeraria de Candelaria y la otra en una empresa del mismo rubro en la ciudad de Oberá.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en el local?
Se hallaron 30 ataúdes y dos urnas funerarias.

¿Dónde ocurrió el hallazgo?
En Posadas, en un local que antes era una panadería.

¿Quiénes hicieron el descubrimiento?
Un matrimonio que estaba en medio de un conflicto familiar por la propiedad.

¿Qué había en las urnas?
Los nombres de los fallecidos y sus fechas de deceso.

¿Qué acciones tomará la justicia?
Deberá restituir las cenizas de los fallecidos a sus deudos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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