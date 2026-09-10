Newell's y Vélez inician la novena fecha del Torneo Clausura: horarios y árbitros confirmados

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Newell's Old Boys se enfrenta a Vélez Sarsfield para dar inicio a un nuevo fin de semana lleno de fútbol, que comienza este viernes con tres partidos de la Zona A y concluirá el lunes con el mismo número de encuentros, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura.

"La Lepra" se enfrentará al "Fortín" a las 17, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, bajo la dirección del árbitro Nicolás Ramírez. En el siguiente partido, Defensa y Justicia se verá las caras con Gimnasia de Mendoza, mientras que Boca Juniors intentará sumar tres puntos contra Central Córdoba a las 21:30, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la "Bombonera", con el árbitro principal Yael Falcón Pérez, respaldado por Yamil Possi en el VAR.

El sábado, River Plate visitará a Atlético Tucumán a las 17:30, buscando su tercer triunfo consecutivo. Este encuentro será dirigido por Andrés Gariano, quien contará con la asistencia de Silvio Trucco desde el VAR. Antes de que el "Millonario" juegue, Independiente Rivadavia se medirá con Aldosivi y Estudiantes de La Plata hará lo propio con Platense, pero Talleres de Córdoba y Unión cerrarán la jornada.

El domingo se jugarán cinco partidos, entre los cuales destacan dos clásicos: Independiente de Avellaneda se enfrentará a San Lorenzo a las 19:15; ambos equipos buscan sumar puntos en una situación de necesidad. Este encuentro será arbitrado por Facundo Tello, con Fernando Espinoza en el VAR. Asimismo, Huracán se medirá con Racing a las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, bajo la dirección de Pablo Dóvalo, con Lucas Novelli como asistente de video.

Antes de estos clásicos, Tigre se enfrentará a Rosario Central en Victoria; Sarmiento jugará contra Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata a las 17:00.

Para culminar la novena fecha del Torneo Clausura, Banfield recibirá a Barracas Central, con el impulso de su reciente clasificación a semifinales de la Copa Argentina; además, Riestra jugará contra Lanús e Instituto de Córdoba se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el correspondiente duelo interzonal.