Desarticulan banda narco en Mendoza: cinco detenidos y gran cantidad de drogas incautadas

Mendoza, 10 de septiembre (NA) -- Las autoridades de Mendoza detuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, acusados de formar parte de una organización dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de estupefacientes en diferentes zonas de la provincia. La operación fue confirmada por fuentes locales.

Durante los operativos realizados, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron incautar más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína de alta pureza, 44 plantas de cannabis sativa, 132 gramos de cogollos de marihuana, 49 semillas, nueve teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión y un total de 357.900 pesos en efectivo, que se presume provienen de la actividad ilícita. También se secuestró un automóvil y documentación relevante para la causa.

Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado correspondiente, enfrentando acusaciones por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737, a la espera de las próximas acciones judiciales.

La investigación se había iniciado hace más de un año, impulsada por las labores de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza de la PFA, bajo la dirección de la Unidad Fiscal Mendoza, liderada por la Dra. María Eugenia Abihaggle.

El objetivo de la pesquisa era establecer el funcionamiento de una red dedicada a la comercialización de drogas en varios departamentos de la provincia. A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes realizaron diversas tareas de vigilancia y seguimientos, lo que les permitió descubrir que la estructura era más compleja y numerosa de lo que se había estimado inicialmente. Además, se accedió a informes sobre billeteras virtuales y perfiles fiscales de ARCA, revelando grandes movimientos de dinero relacionados con actividades delictivas.

Con el avance de la investigación, se determinó que la banda operaba principalmente en los departamentos de Las Heras y Guaymallén, desde donde distribuían estupefacientes hacia diferentes áreas de Mendoza, incluyendo la zona este y, en particular, el departamento de Rivadavia.

Una vez que se reunieron suficientes pruebas, el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Mendoza, encabezado por el Dr. Alberto Daniel Carelli, ordenó la realización de doce allanamientos simultáneos.