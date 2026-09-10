La Costanera Este de Santa Fe llevará el nombre de Lionel Messi

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza que establece la nueva denominación para uno de los paseos más emblemáticos de la capital provincial, en homenaje al capitán de la Selección Argentina campeona del mundo.

La Costanera Este de Santa Fe llevará oficialmente el nombre de Lionel Messi. El Concejo Municipal aprobó este jueves la ordenanza que establece la denominación Paseo Lionel Messi para uno de los sectores más reconocidos de la ciudad.

La iniciativa busca homenajear al capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y una de las figuras deportivas más importantes de la historia. Con esta decisión, Santa Fe se convierte en la primera ciudad en contar con una costanera que lleva el nombre del futbolista.

El paseo tiene una extensión aproximada de un kilómetro y medio y se encuentra frente a la Laguna Setúbal, en el entorno del tradicional Puente Colgante, uno de los lugares que forman parte de la identidad visual de la capital provincial.

“Estamos muy felices de poder hacer felices a los vecinos que tanto lo pedían, a los argentinos en su totalidad y de poder empezar a despolitizar los nombres de los espacios públicos”, señalaron desde el Concejo Municipal tras la aprobación de la ordenanza.

La medida contempla además la posibilidad de que el Municipio incorpore señalética vinculada con la nueva denominación y gestione, junto con el sector privado, alguna intervención artística relacionada con Messi, como una escultura.

De esta manera, el nombre del capitán argentino quedará ligado de forma permanente a uno de los paseos más tradicionales de Santa Fe, en un reconocimiento que también refleja el lugar que ocupa Messi en la cultura deportiva del país.

Informe de Emiliano Guardia.