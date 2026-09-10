El PRO y La Libertad Avanza vuelven a reunirse por una alianza para 2027

FOTO: Santilli en una reunión con Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Martín Menem y "Lule" Menem.

El PRO y La Libertad Avanza mantienen este jueves una nueva reunión en la Casa Rosada para avanzar en las conversaciones sobre una eventual alianza para las elecciones presidenciales de 2027. Se trata del tercer encuentro entre representantes de ambos partidos.

Desde las 15, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem; y el responsable político del espacio, Eduardo "Lule" Menem, reciben al jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y al legislador y secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

Desde el Gobierno señalaron que los encuentros buscan "profundizar la coordinación entre ambos espacios" a partir de coincidencias sobre las transformaciones que consideran necesarias para el país. También plantearon como objetivo "consolidar un rumbo que impida el regreso del kirchnerismo al poder".

En la reunión anterior, realizada el 27 de agosto, los dirigentes repasaron el escenario electoral en los distritos donde no gobierna el partido liderado por Mauricio Macri. El análisis estuvo orientado a explorar posibles alianzas provinciales, con la perspectiva de avanzar hacia un entendimiento nacional para 2027.

Aquel encuentro también incluyó la agenda parlamentaria y la situación económica. Santilli repasó los principales indicadores y destacó el crecimiento de 13 de los 15 sectores del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), además de la caída de la inflación.

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"Nos llevamos una dosis de tranquilidad. En el marco de blindar el cambio estamos totalmente conscientes de que la situación económica es importante", expresó De Andreis tras esa reunión.

Por su parte, Ritondo señaló que todavía "falta muchísimo" para las discusiones electorales que involucren nombres y candidaturas.

Las conversaciones tuvieron otra señal de acercamiento el fin de semana en Lincoln, provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de LLA, Karina Milei, compartió una actividad con Santilli, el titular bonaerense del partido y diputado nacional, Sebastián Pareja, y dirigentes del PRO.

Los referentes asistieron al cierre de la octava edición de "Bien Montados", una prueba de doma realizada en la Estancia Lavinia. Entre los participantes estuvo el exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien en las legislativas de 2025 compitió por fuera del acuerdo entre ambos espacios.

Aunque no se informó sobre una reunión política ni se anunció un acuerdo electoral durante la actividad, la presencia conjunta de dirigentes libertarios y del PRO sumó una nueva señal de acercamiento en medio de las negociaciones.

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