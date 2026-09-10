¿Dónde está el oro? La AGN contradijo a Bausili y dijo que todavía no terminó de auditarlo

La Auditoría General de la Nación (AGN) contradijo la versión que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había brindado ante el Senado sobre las reservas de oro de la entidad.

Durante una exposición realizada el miércoles, Bausili había asegurado que los movimientos de los lingotes habían sido registrados y auditados por los organismos de control. Sin embargo, un documento firmado por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostiene que la evaluación específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el exterior todavía no concluyó.

La controversia se instaló después de que la senadora Juliana Di Tullio reclamara explicaciones sobre el destino de las reservas de oro que el Gobierno trasladó al exterior.

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Qué dijo la AGN

En la nota enviada a Di Tullio, la AGN aclaró que el Banco Central entregó toda la información requerida para realizar la evaluación sobre las reservas de oro depositadas en el extranjero.

Pero el organismo de control señaló que esa documentación permanece en proceso de análisis, debido a la demora del Banco Central en permitir el acceso a la información.

El documento firmado por Olmos concluye que la Auditoría “no ha concluido el análisis pertinente” de la documentación remitida por el BCRA.

De esta manera, el organismo de control marcó una diferencia con la exposición realizada por Bausili ante los senadores.

La explicación de Bausili ante el Senado

Un día antes, Bausili había explicado que parte del oro que se encontraba físicamente en las bóvedas del Banco Central fue trasladado al Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza.

El funcionario sostuvo que las operaciones habían sido registradas y auditadas y que no habían recibido observaciones de los organismos de control.

También explicó que el traslado respondió a una decisión de administración de las reservas y a una oportunidad para transformar lingotes de menor aceptación en el mercado por otros de mayor calidad y liquidez.

Según su exposición, una parte de las reservas permanece depositada en el BIS.

Di Tullio acusó a Bausili de mentir

A partir del documento de la AGN, Di Tullio acusó al titular del Banco Central de haber mentido ante el Senado.

La legisladora sostuvo además que los lingotes están físicamente en Londres, en el Banco de Inglaterra, aunque vinculados a una cuenta del BIS, con sede en Basilea, Suiza.

Esa afirmación sobre la ubicación física del oro fue planteada por Di Tullio y constituye uno de los puntos centrales de la controversia. Bausili había dicho ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.

La senadora anticipó que ampliará una denuncia penal que ya había presentado contra el presidente del BCRA por el caso y que pedirá nuevamente su citación al Senado para que brinde explicaciones.

Una auditoría que todavía no terminó

El documento de la AGN no establece por sí mismo dónde están físicamente los lingotes ni determina que los movimientos realizados por el Banco Central hayan sido irregulares.

Lo que confirma es que el organismo todavía no concluyó el análisis específico de la trazabilidad de las reservas de oro depositadas en el exterior.

La diferencia entre ambas versiones quedó así planteada en el Senado: mientras Bausili sostuvo que los movimientos fueron auditados y aprobados, la AGN informó que su evaluación sobre la trazabilidad aún se encuentra en proceso.