Tini Stoessel reafirma su autoría en el show tras polémica con su padre

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La cantante Tini Stoessel ha vuelto a ser el foco de atención tras pronunciarse sobre la autoría de su más reciente espectáculo, en el que su nombre no aparece en los créditos. En cambio, su padre, Alejandro Stoessel, es quien figura como propietario de los derechos.

Recientemente, se conoció que una auditoría sobre las entidades que reciben los ingresos generados por los shows, música y publicidades de Tini está mayormente bajo la gestión de su padre y ex manager, lo que aparentemente le impide a la artista acceder a estos fondos.

En medio de esta controversia familiar que envuelve a los Stoessel y ante el hermetismo de los involucrados, la artista se sinceró con sus seguidores y reflexionó sobre el valor de "estar lejos de casa", una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia sus padres.

"Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá", expresó ante sus fanáticos. Agregó: "No solamente yo, sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve".

Según la información brindada por la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones de Tini han tenido un fuerte eco en las redes sociales y se consideran una respuesta a las versiones que circulan en los medios. Por otro lado, el abogado de Alejandro negó que exista una causa relacionada con los bienes económicos de la artista, aunque confirmó que padre e hija no mantienen contacto.

Parece que Tini y su padre están en proceso de negociación para determinar el porcentaje que le corresponde a cada uno por los años de colaboración. Una de las versiones sugiere que Alejandro, quien fue manager de su hija durante 15 años, reclama el 50% de las ganancias generadas, mientras que la Triple T sostiene que sus ingresos deberían ser superiores a los de él.