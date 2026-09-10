Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 10 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20° y una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 52%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para este jueves, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento se mantendrán en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo en la provincia.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán indica que el viernes 11 de septiembre habrá una mínima de 12° y una máxima de 25°, con posibilidad de light rain. El sábado 12 se prevé una mínima de 10° y una máxima de 18°, con moderate rain. Para el domingo 13, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 10°, también con moderate rain. El lunes 14 mejorará con una mínima de 8° y una máxima de 19°, con scattered clouds. Finalmente, el martes 15 se espera una mínima de 11° y una máxima de 25°, con clear sky.