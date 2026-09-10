El Orfeo se transforma: Bugliotti anunció un shopping y un centro médico ambulatorio

El empresario Euclides "Tati" Bugliotti confirmó que avanzará con la reconversión del Orfeo Superdomo en un complejo que combinará un shopping de 18.000 metros cuadrados cubiertos y un centro médico ambulatorio de 4.000 metros cuadrados.

El titular del Grupo Dinosaurio aseguró en diálogo con Cadena 3 que la decisión está tomada y que parte de las estructuras necesarias para las obras ya está en viaje desde China.

La inversión estimada ronda entre US$32 millones y US$33 millones, aunque aclaró que el presupuesto todavía no está cerrado, especialmente por los costos que demanda adaptar una construcción para la actividad médica. La intención es completar las obras el año próximo e inaugurar alrededor del 10 o el 11 de diciembre de 2027.

El proyecto se desarrollará en el predio del Orfeo, en barrio Cerro Chico, en la zona norte de Córdoba, frente al Dinosaurio Mall de avenida Rodríguez del Busto. Según explicó Bugliotti, la transformación conservará el exterior del edificio e incorporará tres niveles en su interior. "Todo sin tocar la fachada. Queda como está. Le hacemos tres pisos adentro", detalló.

El empresario reconoció que hubo sucesivas modificaciones en los planes para el antiguo recinto de espectáculos. El principal cambio consiste en reducir la superficie del proyecto sanitario original, que contemplaba unos 15.000 metros cuadrados, y sumar el paseo comercial.

Según explicó, el esquema anterior no consiguió un operador dispuesto a asumir la inversión necesaria para acondicionar el inmueble, incorporar el equipamiento médico y, además, pagar el alquiler de una superficie de esa magnitud.

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FOTO: Euclides Bugliotti, titular del Grupo Dinosaurio. (Foto: Sebastián Salguero/LN)

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Ante esa dificultad, el grupo decidió construir por su cuenta un ambulatorio más pequeño y ofrecerlo con la obra civil terminada. El futuro prestador deberá aportar el equipamiento médico y hacerse cargo de la actividad sanitaria. "Lo voy a hacer y se lo voy a dar listo", afirmó Bugliotti, quien remarcó que todavía no existe un acuerdo definitivo con una institución para administrar el centro.

Aunque mencionó conversaciones y compromisos informales, aclaró que la inversión avanzará por cuenta y riesgo de la empresa. "No hay marcha atrás", sostuvo. También señaló que el diseño ya está definido y que no prevé nuevas modificaciones mientras busca a quién alquilarle el espacio.

El empresario dijo que la reformulación se trabajó con la Municipalidad y que recibió asesoramiento de autoridades sanitarias provinciales y nacionales, además de instituciones privadas de Córdoba, entre ellas el Sanatorio Allende. La propuesta con las nuevas especificaciones arquitectónicas fue elevada al Concejo Deliberante.

El ambulatorio contempla consultorios y atención de distintas especialidades. La infraestructura estará preparada para incorporar servicios de emergencia, quirófanos y equipamiento de diagnóstico, sin que esas incorporaciones exijan futuras modificaciones estructurales.

Consultado sobre la posibilidad de que lo administre una institución de afuera de Córdoba, Bugliotti expresó su preferencia por encontrar un operador local.

En cuanto a los tiempos de construcción, anticipó que el sector sanitario podría resolverse más rápido porque parte de sus componentes ya fue adquirida y está en traslado. El shopping demandará un plazo mayor por la instalación de escaleras mecánicas y otros elementos propios de un centro comercial.

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"Es un mecano, se arma todo", graficó sobre el sistema constructivo. Precisó que el operativo de importación desde China comprende unos 400 contenedores, con entre 19 y 20 toneladas de carga cada uno, destinados al conjunto de tres centros comerciales del grupo.

Los envíos incluyen estructuras metálicas, escaleras mecánicas y otros componentes edilicios que llegarán por vía marítima a puertos argentinos.

La reconversión del Orfeo forma parte de una expansión que también abarca emprendimientos en El Tropezón y Pro Racing, cerca del ingreso a Carlos Paz. Para el primero, el empresario anticipó la llegada de marcas, aunque sin precisar cuáles. En Pro Racing avanza un shopping abierto que incluirá un parque de comidas, gimnasio y otros servicios.

En paralelo, el Grupo Dinosaurio prevé inaugurar el viernes 18 de septiembre su parque solar ubicado sobre la ruta nacional 60, a la altura de Deán Funes.

La central tiene una potencia anunciada de 40 megavatios, ocupa 75 hectáreas y demandó un año y medio de construcción. Cuenta con 58.500 paneles solares de 700 vatios y 11.000 hincas metálicas instaladas.

El esquema previsto destina cerca del 70% de la energía generada al autoconsumo de los emprendimientos comerciales e industriales del grupo, entre ellos las sucursales de Súper Mami, la planta Torpedón y el proyecto del Orfeo. El 30% restante se volcará a la red interconectada de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

La compañía también gestiona la autorización para desarrollar un segundo parque fotovoltaico, de 100 hectáreas, en la zona de Villa Carlos Paz, con la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante baterías.

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Entrevista de Fernando Genesir.