Boca enfrenta a Central Córdoba en un partido clave del Torneo Clausura

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Boca se medirá este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El objetivo del equipo es consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A.

El encuentro está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y el partido podrá ser seguido a través de ESPN Premium. Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, con Yamil Possi en el VAR.

Después de una valiosa victoria 1-0 frente a San Pablo de Brasil el pasado martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca busca mantener su buen momento. Sin embargo, con la mirada en el partido de vuelta, el director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena planea utilizar un equipo alternativo para dar descanso a los titulares.

A pesar de esta estrategia, Boca no puede subestimar el Torneo Clausura, donde actualmente ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos. Un resultado negativo podría dejarlo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Central Córdoba ha tenido un inicio de campaña complicado en este Torneo Clausura, acumulando solo siete puntos y posicionándose en el decimocuarto lugar de la Zona A. En su última presentación, los dirigidos por Sebastián Domínguez sufrieron una derrota 1-0 ante Independiente en condición de locales.