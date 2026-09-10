Bomberos de Rosario se sumaron al "sirenazo" nacional para reclamar el pago de subsidios

FOTO: El cuartel de bomberos en el que se realizó la protesta en Rosario.

Los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país realizaron este jueves un “sirenazo” simultáneo para reclamar al Gobierno nacional el pago de subsidios correspondientes a fondos recaudados durante 2025. En Rosario, la protesta se llevó adelante desde el cuartel ubicado en calle Rioja al 2800, con la participación de referentes del cuerpo local.

Verónica, una de las bomberas que participó de la manifestación, explicó que se trató de “un reclamo solidario en función del subsidio nacional que no se está cobrando por los distintos cuarteles”. Según detalló, algunos establecimientos ya recibieron el dinero, mientras que otros todavía esperan el desembolso de fondos que están establecidos por ley y que se financian a partir de aportes provenientes de los seguros.

El monto reclamado ronda los 50 millones de pesos por cuartel, una cifra que, según los bomberos, puede parecer elevada pero resulta insuficiente frente a los costos que deben afrontar. “En función de los cuarteles, los costos, los equipos, que son costos en dólares, es poco. Y es necesario, muy necesario”, señaló Verónica.

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La situación preocupa especialmente a los cuarteles que dependen en gran medida de este subsidio para sostener su funcionamiento. La referente explicó que no todos cuentan con una gran cantidad de socios u otras fuentes de financiamiento y remarcó que el reclamo alcanza a instituciones de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Formosa hasta Mendoza. “El 80% de los cuarteles de la Nación son voluntarios”, afirmó.

Los bomberos advirtieron que la falta de recursos puede comprometer seriamente la continuidad de algunos cuarteles y, sobre todo, la seguridad de quienes intervienen en las emergencias. “Muchos de los cuarteles tendrían que estar cerrando, no podrían estar cumpliendo con sus obligaciones o estarían arriesgando la vida de los bomberos de una forma que no corresponde”, sostuvo Verónica. Y agregó: “Un bombero sin equipamiento, por más preparación técnica que tenga, no puede meterse a un incendio”.

En Rosario, los bomberos señalaron que actualmente pueden mantener y renovar parte de su equipamiento gracias a distintos aportes, pero remarcaron que la realidad no es la misma en todos los puntos del país. Por eso, el sirenazo tuvo como objetivo acompañar a los cuarteles que todavía no recibieron los fondos y reclamar a Nación el cumplimiento de los pagos previstos por ley.

Informe de Fernando Carrafiello.