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Se realizará la pericia accidentológica en el caso de Andrés Prieto Fasano este viernes

La pericia accidentológica se llevará a cabo el 11 de septiembre en la Delegación Departamental de Policía Científica San Isidro, para esclarecer el fatal choque en la Panamericana.

10/09/2026 | 10:28Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – La pericia accidentológica relacionada con el caso del abogado mediático Andrés Prieto Fasano, quien está siendo investigado por un choque mortal en la autopista Panamericana, se llevará a cabo este viernes. Esta pericia fue solicitada por orden judicial a finales de agosto.

El análisis se realizará el viernes 11 de septiembre a las 10.00 y tiene como objetivo establecer, mediante un informe técnico y científico, las circunstancias del siniestro que resultó en la muerte de Pamela Camacho y dejó a Valentina gravemente herida. Asimismo, se buscará identificar las causas que llevaron al accidente.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se llevará a cabo en la Delegación Departamental de Policía Científica San Isidro, ubicada en la calle Juan Díaz de Solís, en la localidad bonaerense de Acassuso.

Además, se ha confirmado que Prieto Fasano cambió a sus defensores legales. Originalmente estaba representado por Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano, pero ahora cuenta con la defensa de Luciano Zorrilla, Germán Diego Balaz y Manuel Cayuela.

Esta modificación en la defensa se hizo pública cuando el abogado se negó nuevamente a entregar la clave de su celular, que es crucial para las pericias relacionadas con el dispositivo. Aunque en el momento de su detención entregó el teléfono a la fiscal Carolina Asprella, nunca proporcionó la contraseña.

El análisis del teléfono es fundamental, no solo para reconstruir sus movimientos antes y después del accidente, sino también para determinar si estaba utilizando el dispositivo al momento del siniestro y si borró información relevante para la investigación.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué se realizará este viernes?
Una pericia accidentológica en el caso de Andrés Prieto Fasano.

¿Dónde se llevará a cabo la pericia?
En la Delegación Departamental de Policía Científica San Isidro, Acassuso.

¿Cuál es el objetivo de la pericia?
Establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar sus causas.

¿Quiénes son los nuevos defensores de Prieto Fasano?
Luciano Zorrilla, Germán Diego Balaz y Manuel Cayuela.

¿Qué información se busca del celular de Prieto Fasano?
Determinar si estaba usando el teléfono y si eliminó contenido relevante para la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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