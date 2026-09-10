Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica se sitúa en 21°, mientras que la humedad es del 42%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el viernes 11 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 7° y 13°, con lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 11°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 14 de septiembre, el clima mejorará, con una mínima de 8° y una máxima de 22°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo despejado.