Se viene la Fecha 9 del Clausura: con un duelo cordobés, mirá la agenda completa

FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio" volverán a verse las caras.

La Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes con tres partidos, entre los que se destaca el duelo de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.

Además, River visitará Tucumán, Talleres buscará levantar en el Kempes ante Unión, Belgrano viajará a Junín y habrá duelo cordobés: Instituto y Estudiantes de Río Cuarto le bajarán la persiana a la fecha el lunes.

El cronograma completo

Viernes 11 de septiembre

17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)

19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B)

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)

17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B)

20.00 Talleres – Unión (Zona A)

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Huracán – Racing (Zona B)

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)