Se viene la Fecha 9 del Clausura: con un duelo cordobés, mirá la agenda completa
Boca jugará este viernes y River el sábado en Tucumán. Talleres buscará levantar el sábado en el Kempes y Belgrano recuperar terreno el domingo en Junín. El lunes, Instituto recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. El detalle.
10/09/2026 | 10:38Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" y "El León del Imperio" volverán a verse las caras.
La Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzará este viernes con tres partidos, entre los que se destaca el duelo de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.
Además, River visitará Tucumán, Talleres buscará levantar en el Kempes ante Unión, Belgrano viajará a Junín y habrá duelo cordobés: Instituto y Estudiantes de Río Cuarto le bajarán la persiana a la fecha el lunes.
El cronograma completo
Viernes 11 de septiembre
17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)
19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A)
Sábado 12 de septiembre
14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B)
14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)
17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B)
20.00 Talleres – Unión (Zona A)
Domingo 13 de septiembre
14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)
14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)
17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)
19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)
21.30 Huracán – Racing (Zona B)
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)
19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)