Inseguridad en El Palomar: vecinos organizan marcha para exigir seguridad

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – Vecinos de la localidad bonaerense de El Palomar han decidido organizar una movilización para este jueves, con el objetivo de exigir mayor seguridad tras un reciente intento de robo que culminó en un tiroteo frente a una escuela, donde un policía retirado resultó herido.

A través de un flyer, los residentes de la zona convocaron a una marcha que se llevará a cabo este jueves a las 18.00 en el cruce de las calles Dinamarca y Damico. La actividad busca visibilizar la creciente preocupación por los reiterados hechos delictivos en la comunidad.

El mensaje del flyer es claro: "Basta de inseguridad. Nuestros hijos también tienen derecho a estudiar tranquilos", un reclamo que refleja la angustia de los padres y la comunidad en general.

"Los padres del colegio estamos viviendo una situación de inseguridad constante. Suceden robos, intentos de asaltos y hechos violentos en las inmediaciones y también a la salida del colegio", se puede leer en el comunicado que circula entre los vecinos.

La decisión de movilizarse se da a pocos días de que un efectivo policial retirado fuera baleado durante un intento de robo frente a una escuela, mientras llevaba a su hija. Este suceso ha incrementado la alarma en la comunidad, que ya había sido escenario de un hecho similar hace apenas quince días.

Una de las víctimas de robos en la zona expresó ante los medios que el miedo se ha convertido en parte de la vida diaria: "Lamentablemente vivimos así. Mi hijo ya sabe que hay que subir rápido al auto porque si no vienen ladrones", comentó.

La movilización se presenta como una respuesta colectiva ante una problemática que afecta la seguridad y tranquilidad de las familias en El Palomar.