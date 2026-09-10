Goity apuntó contra los paros docentes por la crisis educativa: "Cada día de clases cuenta"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, analizó los resultados de las pruebas PISA, que ubicaron a Argentina en el puesto 72 entre 91 países, y sostuvo que el desempeño no representa una sorpresa. “Tenemos un problema grave en términos de calidad educativa”, afirmó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Goity señaló que las pruebas PISA son una evaluación global y que en Santa Fe alcanzaron a 17 escuelas, por lo que no permiten explicar en detalle toda la realidad educativa. Sin embargo, consideró que los resultados confirman un diagnóstico que también aparece en otros estudios: “La Argentina ha ido perdiendo calidad educativa” durante los últimos 20 o 30 años.

El funcionario sostuvo que el problema responde a una “falla sistémica” y no a una única causa. Según explicó, el sistema educativo dejó de priorizar los aprendizajes y el esfuerzo, no reconoce las buenas prácticas y trata de la misma manera a docentes y estudiantes con realidades diferentes.

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En ese análisis, Goity cuestionó decisiones que, según planteó, durante años relegaron los aprendizajes. “Si nosotros priorizamos la contención por sobre la educación y el conocimiento”, afirmó, se termina afectando el objetivo central del sistema. También criticó la resistencia a evaluar y comparar resultados educativos.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fueron los días de clase. Goity aseguró que la primera prueba santafesina de aprendizajes mostró que los alumnos con más de 20 faltas presentan una caída abrupta en sus resultados. A partir de ese dato, vinculó la pérdida de jornadas con los paros docentes y remarcó: “Cada día de clase cuenta”.

“Imagínense cuando yo retiro ese día de clase porque tuvo un paro docente”, planteó el ministro. Y agregó que cumplir el calendario escolar y académico constituye una política educativa fundamental porque, a su criterio, tiene efectos concretos sobre los aprendizajes.

Consultado por los 40 días de paro registrados este año en la Universidad Nacional de Rosario, Goity aclaró que la universidad no depende de su área, pero sostuvo que también le preocupa la situación. Además, cuestionó el desfinanciamiento de las universidades por parte del Gobierno nacional y advirtió que la pérdida de días de clase “va a traer consecuencias”.

Por último, Goity atribuyó la responsabilidad por el deterioro educativo a la política y amplió el planteo hacia otros sectores, como los sindicatos, la dirigencia religiosa y empresarial. “Hemos perdido el bono educativo”, sostuvo, y defendió las políticas impulsadas en Santa Fe para recuperar aprendizajes mediante evaluaciones y programas con resultados concretos y medibles.

Entrevista de Alberto Lotuf.