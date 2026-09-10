Costa habló desde el hospital: “Ya estoy mucho mejor, prontito voy a volver a trabajar”

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La cómica Costa aseguró que está "mucho mejor" y expresó su gratitud por los mensajes de apoyo que recibió tras su internación por una infección en la sangre provocada por neumococo, que derivó en un cuadro de encefalitis hepática.

La panelista del programa Cortá por Lozano permanece en el Centro Medicus Azcuénaga, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde ingresó el 4 de septiembre y continúa bajo tratamiento tras recibir su diagnóstico.

Desde su camilla en el hospital y con su rostro maquillado, Costa compartió un video en sus historias de Instagram, agradeciendo los buenos deseos que le han enviado desde que se conoció su situación: "Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí".

Además, tranquilizó a sus seguidores al afirmar: "Ya estoy mucho mejor. Ya prontito voy a volver a trabajar". También dedicó unas palabras de agradecimiento a sus colegas: "Gracias a mis compañeros de trabajo".

En su primer diálogo con la prensa, previo a su ingreso a terapia intensiva, Costa enfatizó en su recuperación: "Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto".

Durante la misma conversación, reveló que debió ingresar a cuidados intensivos para un seguimiento más riguroso de su cuadro clínico, que finalmente fue monitoreado en una habitación común. El diagnóstico inicial llegó a ser una encefalitis hepática.

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La artista había estado realizando sus actividades con normalidad hasta que comenzó a experimentar un intenso dolor de cabeza y una contractura muscular severa, lo que la llevó a buscar atención médica inmediata.