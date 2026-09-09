Seis de cada diez empresas aducen no conseguir personal: "La actitud hace la diferencia"

Seis de cada diez empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores con los perfiles y las habilidades que necesitan. El dato surge de una encuesta de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y refleja una de las principales tensiones del mercado laboral: mientras miles de personas buscan empleo, las compañías aseguran que no siempre consiguen candidatos que reúnan las condiciones que requieren.

Las dificultades son particularmente marcadas en algunos sectores: alcanzan al 78% de las empresas de tecnología, al 70% de las de salud y al 65% de las vinculadas con la construcción. Pero el fenómeno no se limita a la formación específica. Según el relevamiento, el 72% de las compañías considera que actualmente es más difícil encontrar personas capaces de resolver problemas, tomar decisiones, adaptarse y pensar de manera crítica que trabajadores con conocimientos técnicos puntuales.

Alejandro Servide, director de Professional de Randstad, explicó en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que no se trata de un fenómeno completamente nuevo, aunque sí de una tendencia que se profundizó en los últimos años.

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“Este es un tema que no es nuevo en nuestro país, sobre todo cuando focalizás en todo lo que tiene que ver con las competencias blandas”, sostuvo. Y explicó que durante mucho tiempo los procesos de selección estuvieron concentrados principalmente en las capacidades técnicas: “Hace años atrás se evaluaba la parte técnica y si vos tenías la capacidad de hacer tal cosa, lo humano, lo power, no se trabajaba tanto”.

Ese escenario comenzó a modificarse. “En los últimos años esta temática se empezó a profundizar. ¿Por qué? Por la importancia que tienen el poder manejar todas estas competencias”, señaló Servide, en referencia a la capacidad de trabajar en equipo, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse a situaciones nuevas.

El cambio se aceleró con la incorporación de nuevas tecnologías. “Con el avance de la tecnología, con el avance de la automatización y de la inteligencia artificial, todos nos estamos viendo en el desafío de aprender y desaprender constantemente”, afirmó.

Para el especialista, esa exigencia ya no afecta solamente a quienes están ingresando al mercado laboral. “Esto no aplica solamente para el joven que está buscando trabajo”, aclaró. También alcanza a quienes llevan años dentro de una organización y deben incorporar herramientas que antes no existían.

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Servide utilizó su propia trayectoria para explicar hasta qué punto cambiaron las habilidades requeridas. “Hace 30 años atrás salí con el título de mecanógrafo”, recordó. En aquel momento, saber escribir a máquina a determinada velocidad y contar con el secundario completo podía ser suficiente para acceder a un puesto administrativo. “Hoy eso no alcanza. Hoy las necesidades del mercado son otras”, resumió.

La inteligencia artificial ocupa ahora un lugar central en esa transformación. Sin embargo, Servide remarcó que la tecnología no elimina la necesidad de intervención humana. “La inteligencia artificial no toma decisiones. La inteligencia artificial te ayuda, te facilita, pero no toma decisiones. Ahí necesitamos la interacción del ser humano”, sostuvo.

La discusión también alcanza al salario y a las condiciones laborales. Consultado sobre si las dificultades para cubrir puestos pueden estar vinculadas con propuestas que exigen numerosas capacidades pero no siempre ofrecen una remuneración acorde, Servide respondió que ambos factores están relacionados.

“La matriz productiva de la República Argentina ha cambiado. Hay ganadores y perdedores”, explicó. Según detalló, algunos sectores redujeron su demanda de determinados perfiles, mientras que otros muestran una expansión y mejores perspectivas hacia adelante.

Entre las actividades que considera con mayor potencial mencionó “todo lo que tiene que ver con el agro”, además de “todas las empresas de energía” y la minería. También señaló la existencia de un ecosistema de compañías que presta servicios alrededor de esas actividades.

Al mismo tiempo, describió una transformación en empresas que anteriormente estaban orientadas a la producción y que ahora, en algunos casos, optan por importar y comercializar. A eso se suma el crecimiento del comercio electrónico. “Hay una transformación. En esa transformación que estamos diciendo que está sufriendo el país, empiezan a acomodarse también las demandas, las ofertas y las demandas”, sostuvo.

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Ese nuevo escenario explica, en parte, por qué las empresas buscan una combinación diferente de capacidades. Ya no alcanza con saber realizar una tarea determinada. “Hoy te encontrás que necesitás perfiles que además de la parte técnica puedan acompañar en la toma de decisiones, en el análisis, en la crítica, en poder trabajar en equipo”, señaló.

Y cuando varios candidatos cumplen con los requisitos técnicos, aparece un factor que puede definir la contratación.

Servide relató el caso de una búsqueda reciente en la que presentó tres candidatos para un mismo puesto. “Los tres daban con el mismo conocimiento técnico y los tres con un muy buen nivel de competencias blandas”, contó. Sin embargo, la empresa eligió a uno solo.

“¿Por qué? Por la actitud”, respondió. Y fue contundente al explicar el peso de ese aspecto en una entrevista laboral: “La actitud es lo que hoy marca la diferencia”.

Esa actitud se pone a prueba en preguntas y situaciones que buscan conocer cómo reaccionaría el candidato frente a un problema, cómo trabaja con otras personas o qué decisiones tomaría ante una situación inesperada.

Por eso, Servide planteó que, para determinados puestos, el conocimiento técnico pasó a ser una condición básica, pero no necesariamente suficiente. “Si no contás con esa experiencia, un balance neto, que no sepa manejar un balance, bueno, no va a poder aplicar”, ejemplificó. Pero, una vez superado ese requisito, “empiezan a jugar estas competencias que llamamos, insisto, blandas, que tienen que ver con cómo me manifiesto y cómo me desempeño yo en el lugar de trabajo”.

El desafío, entonces, no parece estar solamente en formar trabajadores con más conocimientos técnicos, sino en preparar personas capaces de adaptarse a un mercado que cambia permanentemente. “Tengo que aprender y desaprender”, resumió Servide, una exigencia que, según su mirada, atraviesa hoy prácticamente todos los puestos y niveles de experiencia.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.