Hinchas de Newell's le robaron a un vendedor de Central: "Trabajo para sacar a mi hijo de la calle"

Nicolás Marín es vendedor ambulante y desde hace seis años trabaja en la zona de Rondeau y Olive, donde ofrece camisetas, banderas y otros productos vinculados al fútbol. Este domingo fue víctima de un robo tipo “piraña”: unas 20 motos llegaron al lugar y un grupo de jóvenes, vestidos con prendas de Newell’s, lo rodeó y se llevó cerca del 85% de la mercadería. Horas después, dos personas fueron detenidas tras una persecución policial y el secuestro de una moto Honda XR 150 sin dominio.

“Yo estaba laburando y me quedé en un momento como paralizado. Decía: ‘Estoy laburando, hermano’”, contó Nicolás en diálogo con Cadena 3 Rosario. Según relató, los agresores bajaron de manera muy agresiva y con palos, mientras él estaba haciendo malabares con machetes. “Lo primero que atiné cuando veo la horda de estos pibes fue clavarme en frente, con los machetes abiertos, los brazos, con los machetes en la mano”, explicó, aunque aclaró que no pretendía defender la mercadería, sino evitar que lastimaran a su hijo de nueve años.

El robo le hizo perder más de 50 camisetas, además de banderas, toallones y otros productos. “El 85% fácil”, resumió. Pero el golpe no fue solamente económico: Nicolás tenía ahorros destinados a comprar un vehículo para poder cambiar de trabajo, sacar a su hijo de la calle y comenzar a trabajar con una aplicación. “Ahora es retroceder unos 100 escalones atrás, volver a reinvertir nuevamente y a recomenzar de cero”, lamentó.

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Su historia personal hace que el objetivo tenga todavía más peso. Nicolás contó que sufrió el abandono durante su infancia y que, con apenas nueve años, comenzó a dormir en la calle. “No tuve la suerte de estudiar. No es que no quise, no pude, no tuve. Ni siquiera pude terminar mi primaria”, relató. Desde entonces trabaja como malabarista y, más recientemente, encontró en la venta de indumentaria una posibilidad para construir una vida diferente junto a su esposa y sus hijos.

“Yo tengo 35 años, ya estoy cansado de esto”, reconoció. Su plan era ahorrar durante un año o un año y medio para comprar un auto y dejar de llevar a su hijo todos los días al semáforo. “Lo único que sé hacer es que aprendí a manejar. Digo: ‘Bueno, ya está, juntemos. Un año, año y medio, nos podemos comprar un autito’”, contó sobre el proyecto familiar que ahora quedó postergado.

A pesar del robo, Nicolás destacó la solidaridad de los vecinos y de personas que se acercaron a ayudarlo, incluso hinchas de Newell’s que le enviaron mensajes pese a que él es de Central. “Más allá de que somos cuna de la bandera, somos cuna de la solidaridad”, afirmó. Y mientras intenta recuperar lo perdido y volver a levantar su puesto, agradeció cada colaboración y aseguró que seguirá adelante: “Tengo un dinerito ahorrado que era para un propósito. Ahora es recomenzar de cero nuevamente”.

Informe de Fernando Carrafiello.