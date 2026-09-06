Germán Font es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez

Marcos Juárez eligió intendente este domingo: Germán Font, candidato de Generación MJ, resultó electo con amplio margen.

Con el 100% del padrón escrutado, Font obtuvo el 46.09% de los votos, contra 19.99% de el exintendente Pedro Dellarossa. Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, se ubica como tercero, con el 17.31%.

De esta forma, Marcos Juárez tendrá un intendente peronista por primera vez desde 1973.

El gobernador Martín Llaryora felicitó a Font, reconociéndolo como vencedor y invitándolo a "trabajar sobre las ideas y los proyectos que propuso durante la campaña". Ambos se reunirán este lunes a las 11 de la mañana en la casa de gobierno de la Provincia.

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Otros referentes del peronismo también se sumaron a los saludos a Font.

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Saludo a los vecinos de Marcos Juárez por la jornada democrática de este domingo y felicito a @GermanFFont elegido como el nuevo intendente, a quien le deseo una gran gestión para esa ciudad pujante de nuestra Pampa Gringa. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 6, 2026

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Felicito a mi flamante colega, querido @GermanFFont, y a todo ese maravilloso equipo que lo acompaña, por este triunfo histórico en las elecciones de #MarcosJuárez



Trabajaron con mucho amor por su ciudad, de cara a la gente, recorriendo cada barrio y cada casa, escuchando y… — Daniel Passerini (@PasseriniOk) September 6, 2026

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Felicitaciones a @GermanFFont por su gran elección en Marcos Juárez. Les deseo lo mejor a los marcojuarenses en esta nueva etapa, que iniciarán con una gestión municipal renovada. — Alejandra Vigo (@alevigo) September 6, 2026

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Nos decían que era imposible ganar la elección en Capital y sin embargo, logramos hacerlo por amplia ventaja.



También nos dijeron… “en esta sí… es imposible que Hacemos Unidos por Córdoba, gane la elección en Río Cuarto” , y una vez más logramos ganar también por una amplia… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 6, 2026

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Felicitaciones #GermánFont por el resultado electoral en #MarcosJuárez y a todos los vecinos por participar de una nueva jornada democrática.



Como lo dijo el gobernador @MartinLlaryora, desde mañana mismo comenzaremos a trabajar juntos para hacer que las propuestas se… https://t.co/clPaMA78m3 — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) September 6, 2026

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Esto es todo tuyo @MartinLlaryora . Supiste ver en @GermanFFont a un candidato con potencial cuando nadie lo veía. Definiste una estrategia de municipalización y la condujiste con firmeza y lograste que nuestro espacio político vuelva la gobierno municipal de Marcos Juarez… — Daniel Alberto Pastore (@Pastore2Pastore) September 6, 2026

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Votó más del 60% del padrón, en sintonía con comicios anteriores.

Ninguna de las fuerzas lleva sellos partidarios nacionales y tampoco está prevista la presencia en la ciudad de figuras o referentes de alcance nacional.