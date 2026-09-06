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Germán Font es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez
El candidato de Generación MJ, cercano al gobernador Llaryora, ganó las elecciones con amplio margen. Superó al exintendente Pedro Dellarossa, quien quedó en segundo lugar.
06/09/2026 | 20:00Redacción Cadena 3
FOTO: Germán Font
Marcos Juárez eligió intendente este domingo: Germán Font, candidato de Generación MJ, resultó electo con amplio margen.
Con el 100% del padrón escrutado, Font obtuvo el 46.09% de los votos, contra 19.99% de el exintendente Pedro Dellarossa. Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, se ubica como tercero, con el 17.31%.
De esta forma, Marcos Juárez tendrá un intendente peronista por primera vez desde 1973.
El gobernador Martín Llaryora felicitó a Font, reconociéndolo como vencedor y invitándolo a "trabajar sobre las ideas y los proyectos que propuso durante la campaña". Ambos se reunirán este lunes a las 11 de la mañana en la casa de gobierno de la Provincia.
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Otros referentes del peronismo también se sumaron a los saludos a Font.
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Saludo a los vecinos de Marcos Juárez por la jornada democrática de este domingo y felicito a @GermanFFont elegido como el nuevo intendente, a quien le deseo una gran gestión para esa ciudad pujante de nuestra Pampa Gringa.— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 6, 2026
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Felicito a mi flamante colega, querido @GermanFFont, y a todo ese maravilloso equipo que lo acompaña, por este triunfo histórico en las elecciones de #MarcosJuárez— Daniel Passerini (@PasseriniOk) September 6, 2026
Trabajaron con mucho amor por su ciudad, de cara a la gente, recorriendo cada barrio y cada casa, escuchando y…
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Felicitaciones a @GermanFFont por su gran elección en Marcos Juárez. Les deseo lo mejor a los marcojuarenses en esta nueva etapa, que iniciarán con una gestión municipal renovada.— Alejandra Vigo (@alevigo) September 6, 2026
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Nos decían que era imposible ganar la elección en Capital y sin embargo, logramos hacerlo por amplia ventaja.— Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 6, 2026
También nos dijeron… “en esta sí… es imposible que Hacemos Unidos por Córdoba, gane la elección en Río Cuarto” , y una vez más logramos ganar también por una amplia…
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Felicitaciones #GermánFont por el resultado electoral en #MarcosJuárez y a todos los vecinos por participar de una nueva jornada democrática.— Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) September 6, 2026
Como lo dijo el gobernador @MartinLlaryora, desde mañana mismo comenzaremos a trabajar juntos para hacer que las propuestas se… https://t.co/clPaMA78m3
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Esto es todo tuyo @MartinLlaryora . Supiste ver en @GermanFFont a un candidato con potencial cuando nadie lo veía. Definiste una estrategia de municipalización y la condujiste con firmeza y lograste que nuestro espacio político vuelva la gobierno municipal de Marcos Juarez…— Daniel Alberto Pastore (@Pastore2Pastore) September 6, 2026
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Votó más del 60% del padrón, en sintonía con comicios anteriores.
Ninguna de las fuerzas lleva sellos partidarios nacionales y tampoco está prevista la presencia en la ciudad de figuras o referentes de alcance nacional.
Lectura rápida
¿Qué se elige en Marcos Juárez? Se elige intendente el domingo 6 de septiembre.
¿Quién es el candidato con ventaja? Germán Font es el candidato de Generación MJ y tiene amplia ventaja.
¿Cuándo se celebran las elecciones? Las elecciones se celebran el domingo 6 de septiembre.
¿Cuántos ciudadanos están en el padrón? El padrón está compuesto por poco más de 24 mil ciudadanos.
¿Cuál es el porcentaje de votantes? Votó más del 60% del padrón.