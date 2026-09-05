Córdoba se prepara para tener una cosecha récord de más de 42 millones de toneladas

El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, anunció que la provincia alcanzará una cosecha récord de más de 42 millones de toneladas, el mayor volumen de producción de los últimos 60 años.

El funcionario realizó el anuncio durante el acto inaugural de la 92ª Exposición Rural de Río Cuarto, donde destacó tanto las condiciones climáticas favorables como el esfuerzo y las inversiones realizadas por los productores cordobeses.

“Córdoba tendrá cosecha récord respecto a los últimos 60 años, con más de 42 millones de toneladas producidas”, señaló Busso.

Maíz y trigo impulsan el récord

La estimación supera el volumen alcanzado durante la campaña 2018/2019 y se explica principalmente por una mayor superficie sembrada con maíz y por el rendimiento récord registrado en el trigo.

Con esta producción, Córdoba aportará aproximadamente un tercio del total nacional de granos, consolidando su peso dentro del sector agropecuario argentino.

El volumen previsto también tendrá un impacto significativo en la recaudación nacional por derechos de exportación. Según las estimaciones oficiales, los productores cordobeses aportarán unos 2.200 millones de dólares en concepto de retenciones.

Busso volvió a reclamar por las retenciones

Durante su discurso, el ministro volvió a cuestionar el esquema de derechos de exportación y sostuvo que una parte importante de la producción generada en la provincia termina siendo destinada al pago de esos tributos.

“Un cuarto de la producción de granos se va en retenciones y no vuelve a Córdoba. Hace más de 25 años que se penaliza al productor que genera”, afirmó.

En ese sentido, Busso insistió en que la Provincia continuará reclamando la eliminación de las retenciones al sector agropecuario.

El impulso a los biocombustibles

Busso también destacó el avance en el Congreso del proyecto de una nueva ley de biocombustibles, que contempla un aumento de los porcentajes de corte.

Según explicó, el incremento de la mezcla obligatoria permitiría ampliar la actividad industrial y generar nuevos puestos de trabajo en Córdoba.

“Por cada punto de corte que se aumente será una nueva Bio4 que se genere en la provincia de Córdoba, con 200 puestos de trabajo directo”, sostuvo.

El ministro remarcó la necesidad de agregar valor a la producción agropecuaria en origen y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Financiamiento y apoyo al sector productivo

Durante la exposición también se puso en valor la oferta de financiamiento de Bancor destinada al sector agropecuario. Las líneas contemplan la compra de maquinaria, equipamiento, camiones e infraestructura, además de insumos agrícolas y ganaderos.

También incluyen alternativas para sistemas de cría, descuento de cheques para consignatarias y cabañeros y financiamiento para ganadería de invernada.

La Provincia participa de la Expo Rural de Río Cuarto con un espacio institucional en el que ocho pequeñas y medianas empresas cordobesas presentan implementos y maquinarias agrícolas a través del programa CBA Vidriera Productiva.

La iniciativa busca promover la producción local y generar vínculos entre las PyMEs, productores y visitantes de la muestra.