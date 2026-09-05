FOTO: Central y Newell's paralizan Rosario este domingo con un clásico de alto voltaje.

Rosario Central y Newell’s volverán a verse las caras este domingo, desde las 14:45, en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Clausura 2026. (Desde las 11) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El “canalla” atraviesa un momento complicado después de dos golpes fuertes, mientras que la Lepra llega en levantada para disputar una nueva edición del clásico rosarino, un duelo que en los últimos años tiene un claro dominador.

Central atraviesa el tramo más delicado de la temporada. En las últimas semanas recibió dos golpes que dejaron huella: perdió 1-0 ante Corinthians en San Pablo y quedó eliminado de la Copa Libertadores, el gran objetivo del año. Luego consiguió rescatar un empate 2-2 frente a Talleres en Córdoba, con un doblete de Ángel Di María, pero volvió a caer en la fecha pasada, esta vez por 2-1 ante Gimnasia en condición de local.

Del otro lado, Newell’s llega con mejores sensaciones. La Lepra encadenó buenos resultados en sus últimas presentaciones: venció 2-0 a Riestra, derrotó 2-1 a Banfield y empató 0-0 frente a Estudiantes en La Plata. Con esos resultados, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se ubica quinto en la Zona A, con 11 puntos.

Sin embargo, más allá del presente de ambos equipos, el gran atractivo está en el historial reciente del clásico. Rosario Central ganó los últimos seis enfrentamientos entre ambos. Desde la Copa de la Liga 2023 hasta el Apertura 2026, el Canalla se impuso en todas las ediciones, con tres victorias en el Gigante de Arroyito y otras tres en el Coloso Marcelo Bielsa.

Ahora, Central buscará extender su dominio y alcanzar su séptimo clásico consecutivo ganado, mientras que Newell’s irá por un triunfo que le permita cortar la racha y volver a festejar en el partido más importante de Rosario.