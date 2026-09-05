Con la sanción a Piastri, así quedó la sorprendente grilla del GP de Italia con Alpine protagonista

La clasificación del Gran Premio de Italia dejó una grilla de largada muy diferente al resultado original de la Q3. Pierre Gasly consiguió la pole position en Monza y será acompañado en la primera fila por George Russell.

El francés de Alpine logró la primera posición con una vuelta de 1:21.786 y partirá por primera vez desde la pole en su carrera en la Fórmula 1. Russell quedó segundo, a apenas 60 milésimas.

Oscar Piastri había terminado tercero, pero recibió una penalización de tres puestos por obstruir a Liam Lawson durante una vuelta rápida. De esta manera, el piloto de McLaren cayó al sexto lugar.

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GHOST ?? CAR



Ride onboard with George Russell to see how close he got to Pierre Gasly in the battle for pole ??#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/VTfWbHdUMp — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

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Colapinto, séptimo

Franco Colapinto había terminado octavo en la clasificación, pero avanzó una posición debido a la penalización que Kimi Antonelli arrastraba por un cambio de motor.

Así, el argentino de Alpine largará séptimo, la mejor posición de salida de su carrera en la Fórmula 1.

Por delante tendrá a Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen, que ocuparán respectivamente el tercer, cuarto y quinto puesto.

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La tercera fila quedará conformada por Verstappen y Piastri, mientras que Colapinto compartirá la cuarta fila con Lando Norris.

Cómo quedó la grilla de largada

1)Pierre Gasly – Alpine

2)George Russell – Mercedes

3)Charles Leclerc – Ferrari

4)Lewis Hamilton – Ferrari

5)Max Verstappen – Red Bull

6)Oscar Piastri – McLaren (+3)

7)Franco Colapinto – Alpine

8)Lando Norris – McLaren

9)Arvid Lindblad – Racing Bulls

10)Gabriel Bortoleto – Audi

11)Oliver Bearman – Haas

12)Nico Hülkenberg – Audi

13)Carlos Sainz – Williams

14)Esteban Ocon – Haas

15)Yuki Tsunoda – Racing Bulls

16)Valtteri Bottas – Cadillac

17)Sergio Pérez – Cadillac

18)Fernando Alonso – Aston Martin

19)Lance Stroll – Aston Martin

20)Kimi Antonelli – Mercedes (penalizado)

21)Liam Lawson – Red Bull (penalizado)

22)Alexander Albon – Williams (penalizado)

Las otras sanciones que cambiaron el orden

Además de Antonelli y Piastri, Lawson y Albon fueron sancionados por superar el límite permitido en el uso de unidades de potencia durante la temporada.

Las penalizaciones hicieron que varios pilotos avanzaran posiciones. Entre ellos estuvo Sergio Pérez, quien había clasificado 20º y finalmente comenzará la carrera desde el 17º lugar.

Con Gasly desde la pole y Colapinto en el séptimo puesto, Alpine tendrá a sus dos autos en posiciones destacadas para afrontar el Gran Premio de Italia en Monza.