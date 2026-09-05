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Cadena 3 en la F1

Con la sanción a Piastri, así quedó la sorprendente grilla del GP de Italia con Alpine protagonista

Las sanciones modificaron el orden tras la clasificación en Monza. Gasly partirá desde la pole, mientras que Piastri, Antonelli, Lawson y Albon perderán posiciones.

05/09/2026 | 17:11Redacción Cadena 3

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Pierre Gasly celebra su primer pole position en su carrera. (Foto: F1)

FOTO: Pierre Gasly celebra su primer pole position en su carrera. (Foto: F1)

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La clasificación del Gran Premio de Italia dejó una grilla de largada muy diferente al resultado original de la Q3. Pierre Gasly consiguió la pole position en Monza y será acompañado en la primera fila por George Russell.

El francés de Alpine logró la primera posición con una vuelta de 1:21.786 y partirá por primera vez desde la pole en su carrera en la Fórmula 1. Russell quedó segundo, a apenas 60 milésimas.

Oscar Piastri había terminado tercero, pero recibió una penalización de tres puestos por obstruir a Liam Lawson durante una vuelta rápida. De esta manera, el piloto de McLaren cayó al sexto lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Colapinto, séptimo

Franco Colapinto había terminado octavo en la clasificación, pero avanzó una posición debido a la penalización que Kimi Antonelli arrastraba por un cambio de motor.

Así, el argentino de Alpine largará séptimo, la mejor posición de salida de su carrera en la Fórmula 1.

Por delante tendrá a Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen, que ocuparán respectivamente el tercer, cuarto y quinto puesto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La tercera fila quedará conformada por Verstappen y Piastri, mientras que Colapinto compartirá la cuarta fila con Lando Norris.

Cómo quedó la grilla de largada

1)Pierre GaslyAlpine

2)George RussellMercedes

3)Charles LeclercFerrari

4)Lewis HamiltonFerrari

5)Max VerstappenRed Bull

6)Oscar PiastriMcLaren (+3)

7)Franco ColapintoAlpine

8)Lando NorrisMcLaren

9)Arvid LindbladRacing Bulls

10)Gabriel BortoletoAudi

11)Oliver BearmanHaas

12)Nico HülkenbergAudi

13)Carlos SainzWilliams

14)Esteban OconHaas

15)Yuki TsunodaRacing Bulls

16)Valtteri BottasCadillac

17)Sergio PérezCadillac

18)Fernando AlonsoAston Martin

19)Lance StrollAston Martin

20)Kimi AntonelliMercedes (penalizado)

21)Liam LawsonRed Bull (penalizado)

22)Alexander AlbonWilliams (penalizado)

Las otras sanciones que cambiaron el orden

Además de Antonelli y Piastri, Lawson y Albon fueron sancionados por superar el límite permitido en el uso de unidades de potencia durante la temporada.

Las penalizaciones hicieron que varios pilotos avanzaran posiciones. Entre ellos estuvo Sergio Pérez, quien había clasificado 20º y finalmente comenzará la carrera desde el 17º lugar.

Con Gasly desde la pole y Colapinto en el séptimo puesto, Alpine tendrá a sus dos autos en posiciones destacadas para afrontar el Gran Premio de Italia en Monza.

Lectura rápida

¿Quién consiguió la pole position en el Gran Premio de Italia? Pierre Gasly logró la pole position en Monza.

¿Qué sanción recibió Oscar Piastri? Oscar Piastri recibió una penalización de tres puestos por obstruir a Liam Lawson.

¿Dónde se ubicará Franco Colapinto en la grilla de largada? Franco Colapinto largará séptimo, la mejor posición de su carrera en la Fórmula 1.

¿Qué pilotos ocuparán los primeros cinco lugares en la grilla? Los primeros cinco lugares serán ocupados por Pierre Gasly, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

¿Qué otros pilotos fueron sancionados además de Piastri y Antonelli? Liam Lawson y Alexander Albon también fueron sancionados por superar el límite de unidades de potencia.

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