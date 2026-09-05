Aldosivi logró una victoria clave ante Banfield y sueña con la permanencia en Primera

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) – Aldosivi sorprendió en el inicio del ciclo del entrenador Javier Sanguinetti y dominó su partido ante Banfield, al que derrotó por 3-1 en la octava fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026.

Los goles del local, en el estadio José María Minella, fueron anotados por el defensor Renzo Malanca, en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, a los 42 del primero y a los 7 del segundo tiempo. El descuento del equipo visitante llegó a través de un penal ejecutado por el delantero Matías Hernández, a los 6 del complemento.

Con esta victoria, el "Tiburón" logró salir del último puesto del grupo A y de la tabla anual, alcanzando 5 y 13 puntos, respectivamente. Por su parte, el equipo de Pedro Troglio continúa en caída libre, ocupando el duodécimo lugar con solo 7 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto marplatense se medirá ante Independiente Rivadavia el sábado 12 de septiembre a las 14:45. Banfield, por su parte, tiene una semana intensa: el miércoles 9 se enfrentará a Riestra en los cuartos de la Copa Argentina, a las 19:00, y luego recibirá a Barracas Central el lunes 14, a la misma hora, por la novena jornada del Clausura.

Aldosivi mostró una imagen renovada bajo la dirección de Sanguinetti, uno de los ídolos del club, siendo dominante y ofensivo, logrando su primer triunfo en el torneo local tras 23 fechas.

El encuentro comenzó de manera equilibrada, con Banfield generando peligro a través de Malanca, quien no pudo concretar desde el área chica a los 17 minutos. Sin embargo, el local comenzó a acercarse al arco del guardameta Diego "Ruso" Rodríguez, que aunque tuvo algunas atajadas, mostró dificultades para contener la pelota.

El primer gol llegó a los 33 minutos, tras un córner ejecutado por el destacado mediocampista Nicolás Gaitán, que llegó a la cabeza del volante Lucas Castro, quien desvió el balón, que terminó en el cuerpo de Malanca antes de cruzar la línea de gol.

A los 41 minutos, Vombergar se asoció con el volante Martín García y recibió un centro que expuso las falencias defensivas de la visita, permitiéndole entrar al área y marcar con un cabezazo cruzado para el 2-0.

En el inicio del segundo tiempo, el conjunto visitante se mostró más activo, realizando un cambio ofensivo y logrando un penal que Matías Hernández convirtió en gol a los seis minutos del complemento, aunque esto no cambió el rumbo del partido.

En el saque desde el medio, Aldosivi recuperó la ventaja por la banda derecha, con un centro del delantero Tomás Fernández para Vombergar, quien aprovechó la débil marca del lateral Santiago López García y, con un potente cabezazo, desató la euforia del público local, que comienza a soñar con la permanencia a ocho fechas del final del torneo.