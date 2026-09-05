FOTO: Juegos Suramericanos: los más de 2.400 voluntarios ya se preparan en Rosario.

FOTO: Juegos Suramericanos: los más de 2.400 voluntarios ya se preparan en Rosario.

A una semana del comienzo de los Juegos Suramericanos 2026, más de 2.400 voluntarios participaron en Rosario de una jornada de bienvenida y capacitación. Serán los encargados de colaborar en distintas tareas durante las competencias y de asistir a atletas, delegaciones y visitantes.

Durante el encuentro se brindaron las primeras indicaciones sobre las funciones que tendrá cada grupo y la organización de las tareas que se desarrollarán durante el evento. Los voluntarios estarán distribuidos en distintos puntos de competencia y espacios vinculados a la llegada y circulación de las delegaciones.

El coordinador general del Comité Organizador, Julián Galdeano, destacó la importancia del voluntariado para el desarrollo de los Juegos y señaló que uno de los objetivos de la organización es que cada participante tenga claro qué tarea deberá realizar y cuente con las herramientas necesarias para llevarla adelante.

También participó de la jornada el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien destacó el contacto que los voluntarios tendrán con los visitantes que lleguen a la ciudad durante las competencias.

La ceremonia inaugural está prevista para el 12 de septiembre a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera. Los Juegos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán en Rosario a deportistas y delegaciones de distintos países del continente.