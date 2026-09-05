Con equipo alternativo, Boca le gana a Gimnasia de Mendoza en un duelo electrizante

Boca se enfrenta este sábado con Gimnasia de Mendoza a las 16.30 en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la octava jornada del Torneo Clausura.

El partido cuenta con el arbitraje de Darío Herrera y se puede seguir en vivo a través de ESPN Premium y Cadena 3.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina:

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Así forma Boca:

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Así forma Gimnasia de Mendoza:

El Xeneize llega tras dos festejos consecutivos. En el certamen local viene de superar agónicamente a Lanús, resultado que lo ubica en el octavo puesto de la Zona A con 10 unidades, mientras que entre semana logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Vélez.

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Por su parte, el Lobo mendocino atraviesa un presente futbolístico de alto nivel bajo la conducción técnica de Darío Franco. Viene de conseguir un categórico triunfo 3-0 frente a Independiente en Avellaneda y se ubica como escolta en su grupo tras cosechar cinco victorias en siete presentaciones.

El local no podrá disponer de su goleador, Agustín Módica, líder de la tabla de artilleros del torneo con ocho goles, desafectado a causa de un problema muscular. Su reemplazante en la alineación titular será Ignacio Sabatini.

El entrenador local mantendrá la base de la alineación que sorprendió en la fecha previa, impulsado por una campaña que no solo lo alejó de la zona del descenso, sino que lo posiciona cerca de los puestos de clasificación a copas internacionales para la próxima temporada.

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