Masacre en México: sospechan que el argentino detenido mató a la familia por una fortuna en bitcoins

FOTO: Diego Sebastián Rosen Ferlini es el principal sospechoso de la masacre.

La investigación por la masacre que conmociona a México sumó detalles sobre el posible móvil del crimen y los movimientos del principal sospechoso. La Fiscalía cree que el argentino Diego Sebastián Rosen ingresó al departamento de su socio para robar una fortuna en bitcoins y que, después del ataque, intentó ir a comer tacos.

Rosen, de 51 años, fue detenido junto a su chofer, Gerardo Cisneros Bejarano, quien habría participado del asalto. Según los investigadores, el argentino le habría ofrecido dos millones de pesos mexicanos para colaborar con el plan.

La hipótesis de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es que ambos llegaron al departamento convencidos de que allí encontrarían “una caja fría con millones de dólares en bitcoins”.

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El crimen que conmocionó a México

El ataque ocurrió el martes 2 de septiembre en un departamento del edificio Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda.

Las víctimas fueron Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses, la hija de ambos, de tres años, y una empleada doméstica de 21 años.

Meléndez fue encontrado maniatado y amordazado sobre un sofá, con un disparo en la cabeza. Su esposa y su hija estaban en el baño del dormitorio, también atadas y amordazadas y con heridas de bala en el cráneo.

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En la planta baja fue encontrada asesinada la empleada doméstica, con disparos en la espalda y la cabeza. La mascota de la familia también fue asesinada.

El único sobreviviente fue un niño de cinco años, que logró esconderse debajo de una cama durante el ataque. La Policía lo encontró y lo entregó a sus abuelos.

Después del crimen, habría ido a comer tacos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue qué hizo Rosen después del ataque.

Según la reconstrucción realizada a partir de las cámaras de seguridad, el argentino se dirigió a un restaurante de la Ciudad de México con la intención de comer tacos. Sin embargo, al llegar descubrió que no había servicio y se retiró.

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Después se dirigió hacia la colonia Del Valle. Los movimientos registrados por las cámaras forman parte de las pruebas que analiza la Justicia mexicana.

Era socio comercial de la víctima

Rosen conocía a Meléndez porque ambos eran socios en una empresa dedicada a la administración de alquileres vacacionales.

Los investigadores sospechan que esa relación comercial y la confianza entre ambos pudieron facilitar el acceso del argentino al domicilio.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación apunta a un móvil relacionado con el robo de criptomonedas.

La Fiscalía ahora busca determinar con precisión cómo fue planificado el ataque, qué participación tuvo cada uno de los detenidos y si efectivamente existía en el domicilio una fortuna en bitcoins que habría motivado el crimen.