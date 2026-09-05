Colapinto elogió a Gasly tras la pole en Monza y explicó la diferencia entre ambos

Franco Colapinto protagonizó en Monza la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Alpine marcó 1:22.220, terminó octavo en la sesión y avanzó al séptimo lugar de la grilla por la sanción que arrastraba Kimi Antonelli.

La jornada tuvo además un resultado inesperado para Alpine: Pierre Gasly consiguió la pole position, con un tiempo de 1:21.786, y completó una clasificación histórica para la escudería al meter sus dos autos entre los diez primeros.

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Colapinto destacó el trabajo de Gasly

El argentino valoró el resultado de su compañero y reconoció que Gasly logró encontrar mejoras importantes a medida que avanzó la clasificación.

“Es bastante increíble, creo que sorpresa para el equipo también. No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena”, expresó Colapinto.

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El piloto explicó que en la Q1 había conseguido un tiempo similar al de Gasly, pero luego no pudo mantener el mismo ritmo de evolución.

“Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras. No encontraba esas mejoras que él tenía”, analizó.

Qué le faltó para acercarse a su compañero

Colapinto consideró que algunas curvas del circuito italiano fueron determinantes para explicar la diferencia con Gasly.

“Había un poco más. Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. En la Q1 me sentí mejor, después me empezó a costar un poco más”, explicó.

También señaló que no logró aprovechar de la misma manera la evolución de la pista: “No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista. Eso fue un poco lo que me faltó”.

En ese sentido, destacó la experiencia de Gasly como una referencia para seguir mejorando: “Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre, que al final da esos saltos muy grandes de sesión a sesión”.

La mejor posición de largada de su carrera

Con el séptimo puesto para la largada, Colapinto superó sus mejores antecedentes en la Fórmula 1. Hasta ahora había conseguido dos octavos lugares en clasificación: en Azerbaiyán 2024, cuando competía para Williams, y en Miami 2026.

Además, había largado décimo en Canadá durante esta temporada.

En Monza también dejó un registro destacado: marcó 26.779 en el primer sector, el mejor tiempo de ese tramo durante la clasificación.

Alpine, ante una gran oportunidad

El resultado dejó a los dos Alpine en la Q3 y a Gasly en la primera posición, mientras que Colapinto tendrá una posición privilegiada para intentar sumar puntos en el Gran Premio de Italia.

“Obviamente contento con la qualy. Pero al estar lejos de Pierre, un poco amargo, aunque contento por el equipo. Estamos muy felices”, reconoció el argentino.

Y anticipó el objetivo para la carrera: “Con ganas mañana de hacer una buena carrera e ir para adelante”.