Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

El número de sorteo es 31607, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el sábado 5 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza es 1164, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).

1° 1164

2° 5406

3° 1348

4° 9777

5° 1064

6° 5294

7° 5069

8° 1602

9° 4659

10° 1840

11° 3159

12° 3211

13° 0285

14° 1494

15° 3116

16° 0259

17° 1091

18° 7146

19° 8664

20° 5701

La quiniela vespertina es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de ganar importantes premios. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los apostadores, quienes esperan con ansias los resultados.