Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.
El sorteo número 31607 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 5 de septiembre a las 18:00, destacando el número 1164, que representa "A primera (Llanto)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 31607, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el sábado 5 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza es 1164, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).
1° 1164
2° 5406
3° 1348
4° 9777
5° 1064
6° 5294
7° 5069
8° 1602
9° 4659
10° 1840
11° 3159
12° 3211
13° 0285
14° 1494
15° 3116
16° 0259
17° 1091
18° 7146
19° 8664
20° 5701
La quiniela vespertina es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de ganar importantes premios. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los apostadores, quienes esperan con ansias los resultados.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31607 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1164, interpretado como "A primera (Llanto)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se realiza este sorteo?
En Argentina, como parte de los juegos de azar populares.