Gimnasia derrotó a Tigre y se acerca a la clasificación para la Libertadores

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - Gimnasia de La Plata se enfrentó a Tigre en la octava jornada de la Liga Profesional y se llevó un valioso triunfo por 2 a 1, lo que lo posiciona en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Los goles del Tripero fueron anotados por Germán Conti y Agustín Auzmendi, quien convirtió desde el punto penal, mientras que el tanto del empate temporal para el Matador fue obra de Ignacio Russo.

Este triunfo marca la segunda victoria consecutiva del equipo dirigido por Ariel Pereyra, que previamente había ganado por el mismo marcador ante Rosario Central. Con este resultado, el conjunto platense acumula 41 puntos en la tabla anual, igualando en puntos a Boca y Vélez, aunque se encuentra por debajo de ambos debido a la diferencia de gol. En este contexto, el Xeneize ocupa actualmente el último lugar que da acceso a la Copa Libertadores.