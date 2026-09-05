Gimnasia derrotó a Tigre y se acerca a la clasificación para la Libertadores
El Lobo venció 2 a 1 al equipo de Victoria por la Liga Profesional y quedó en zona de clasificación al torneo continental.
FOTO: El Lobo venció al Matador de local. Foto: Redes Sociales (@gimnasiaoficial)
Buenos Aires, 5 septiembre (NA) - Gimnasia de La Plata se enfrentó a Tigre en la octava jornada de la Liga Profesional y se llevó un valioso triunfo por 2 a 1, lo que lo posiciona en la lucha por un lugar en la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Los goles del Tripero fueron anotados por Germán Conti y Agustín Auzmendi, quien convirtió desde el punto penal, mientras que el tanto del empate temporal para el Matador fue obra de Ignacio Russo.
Este triunfo marca la segunda victoria consecutiva del equipo dirigido por Ariel Pereyra, que previamente había ganado por el mismo marcador ante Rosario Central. Con este resultado, el conjunto platense acumula 41 puntos en la tabla anual, igualando en puntos a Boca y Vélez, aunque se encuentra por debajo de ambos debido a la diferencia de gol. En este contexto, el Xeneize ocupa actualmente el último lugar que da acceso a la Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo Gimnasia ante Tigre?
Gimnasia ganó 2 a 1 a Tigre en la octava fecha de la Liga Profesional.
¿Quiénes anotaron los goles de Gimnasia?
Los goles fueron convertidos por Germán Conti y Agustín Auzmendi, este último de penal.
¿Cuál fue el gol del equipo rival?
El gol de Tigre fue anotado por Ignacio Russo, que empató temporalmente el partido.
¿Qué significa esta victoria para Gimnasia?
Con este triunfo, Gimnasia se ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores.
¿Cuántos puntos tiene Gimnasia en la tabla?
Gimnasia suma 41 puntos, igualando a Boca y Vélez, pero está por debajo en la diferencia de gol.
[Fuente: Noticias Argentinas]