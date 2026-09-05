Descubren una extraña "flor del diablo" en Tailandia que vive bajo tierra

Un grupo de científicos identificó una sorprendente nueva especie de planta con flores sin hojas que crece en el suelo del Parque Nacional Thong Pha Phum, ubicado en el oeste de Tailandia. Su apariencia casi sobrenatural inspiró su nombre: Thismia daemona, conocida como la "flor del diablo".

Esta planta pertenece al género Thismia, que incluye especies diminutas a veces denominadas "linternas de hadas". Carece de clorofila y no realiza fotosíntesis. En cambio, obtiene nutrientes a través de hongos subterráneos y permanece oculta bajo capas de hojarasca durante casi toda su vida.

Un descubrimiento sorprendente en Tailandia

Los botánicos de la Universidad de Chulalongkorn y de la Universidad Príncipe de Songkla realizaron el descubrimiento de esta nueva especie mientras llevaban a cabo una investigación en el Parque Nacional Thong Pha Phum. La planta crecía a una altitud de casi 1,000 metros, un entorno seco y elevado poco habitual para los miembros de este género.

El Dr. Sahut Chantanaorrapint, de la Universidad Príncipe de Songkla, comentó: "Encontrar Thismia daemona en el Parque Nacional Thong Pha Phum fue una gran sorpresa. Generalmente, las especies de Thismia se conocen por encontrarse en selvas tropicales húmedas y de tierras bajas. Sin embargo, esta población fue descubierta en un bosque montano siempreverde en una zona estacional a casi 1,000 metros sobre el nivel del mar".

Este hallazgo también modificó la comprensión de los científicos sobre la distribución geográfica de este grupo de plantas. Thismia daemona pertenece a la sección Geomitra de Thismia, que anteriormente solo se había documentado en la Península de Malasia, Borneo y Sumatra. Su hallazgo en Tailandia amplía por primera vez la distribución conocida de toda la sección hacia el norte.

El porqué de su nombre "flor del diablo"

La apariencia llamativa de la planta ayuda a explicar su dramático nombre. Su flor es mayormente negra y está coronada por apéndices en forma de cuerno que se elevan desde una "mitra" en forma de cúpula. Parches brillantes de color rojo-anaranjado cerca de la base se asemejan a ojos que brillan, lo que acentúa su aspecto demoníaco.

El Dr. Chantanaorrapint agregó: "Combinado con su estilo de vida oculto, subterráneo y misterioso en el suelo del bosque, nuestro equipo coincidió unánimemente en que nombrarla Thismia daemona capturaba perfectamente su esencia enigmática y diabólica".

Menos de 50 plantas conocidas

A pesar de que la nueva especie es visualmente impactante, su supervivencia podría estar en riesgo. Los científicos conocen solo una población que consta de menos de 50 individuos en un área más pequeña que un campo de fútbol. Por lo tanto, la especie ha sido evaluada provisionalmente como en peligro crítico. Una de las preocupaciones es que su hábitat se encuentra dentro de un parque nacional que recibe un considerable tráfico turístico.

El Dr. Chantanaorrapint considera que involucrar a las comunidades cercanas será fundamental para proteger la planta y su frágil hábitat. "Un paso clave es adoptar un enfoque de conservación sostenible alineado con el concepto de Hombre y Biosfera de la UNESCO, armonizando la conservación de la biodiversidad con el compromiso humano. Inspirar a las personas locales a sentirse orgullosas de su patrimonio natural no solo protege el microhábitat, sino que también apoya el ecoturismo comunitario sostenible".

La investigación fue publicada en la revista de acceso abierto PhytoKeys. Con la adición de Thismia daemona, Tailandia ahora alberga dieciséis especies de Thismia.