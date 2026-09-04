Por qué el anuncio de Milei va mucho más allá de la coyuntura electoral

Por Sergio Berensztein

La cadena nacional, sobre Malvinas, del presidente Javier Milei se inscribe en una disputa estratégica entre Estados Unidos y China por el Atlántico Sur y la Antártida. Argentina busca usar el potencial energético como herramienta de presión y que el vínculo con Chile es clave para proyectar estabilidad.

Estas cuestiones complejas requieren diferenciar distintos motivos. Hay causas múltiples, no hay una sola cuestión que explica lo que está ocurriendo. La tentación de leer todo en clave de oportunidad política —incluido el riesgo de que Victoria Villarruel dispute los votos más duros y nacionalistas— es solo una parte, y no la más importante.

El Atlántico Sur como pieza de la competencia global

El eje central, según el especialista, es la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. El comercio internacional se mueve por los mares. Eso exige logística, bases y seguridad. Entre el Pacífico —el océano del presente y del futuro— y el Atlántico hay pocos pasajes naturales. Uno de ellos está en el extremo sur.

Ushuaia, el canal de Beagle, el pasaje de Drake, toda esa zona tiene una importancia fundamental. A eso se suma la disputa por la Antártida, donde el tratado que regula la soberanía deberá revisarse y donde la presencia militar, científica y económica (petróleo y minería) será cada vez más relevante.

El desgaste entre Washington y Londres

Otro factor de fondo es el deterioro de los vínculos históricos entre Estados Unidos y el Reino Unido. Londres no acompañó a Washington en el último episodio en Irán y, en cambio, se transformó en uno de los principales proveedores de tecnología y drones para Ucrania frente a Rusia. Esa posición, advirtió, deja al Reino Unido más expuesto ante una eventual represalia.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas aceleraron la instalación del tema en el corto plazo. Medios británicos tradicionales, como The Daily Telegraph, vinculados al corazón de la seguridad e inteligencia del Reino Unido, vienen siguiendo la cuestión desde 1982 y han alertado sobre estos cambios.

Sanciones con mensaje: Vaca Muerta como herramienta de presión

El anuncio de Milei tiene un correlato concreto con las sanciones que el secretario Bessent aplicó a Irán. La lógica es similar: afectar a empresas vinculadas al desarrollo petrolero en las islas —hasta ahora una compañía británica pequeña y una de servicios israelí—.

El mensaje argentino es claro: si quieren participar de Vaca Muerta, del desarrollo minero y de otras fuentes de energía en el país, abandonen la idea de vincularse a este desarrollo en Malvinas.

Ahí Argentina tiene una negociación, porque el potencial de Vaca Muerta es tan enorme que muchas empresas van a pensar dos veces antes de involucrarse.

La paradoja del “topo” convertido en defensor de la soberanía

En el plano interno, toda la oposición lee la cadena nacional como oportunismo y como un intento de renovar una bandera de unidad nacional. El analista no descarta el cálculo político, pero señala una ironía de fondo: el presidente que llegó prometiendo destruir el Estado se planta ahora como un líder nacionalista en defensa de la soberanía.

Al mismo tiempo, el tema también genera ruido político en Gran Bretaña, en un contexto de cambio de liderazgo en el Partido Laborista y de avance de nuevas fuerzas de derecha que desafían el viejo bipartidismo.

Chile, la visita que no fue menor

La reciente visita de Milei a Chile adquiere otra dimensión en este tablero. El presidente reivindicó el legado económico de Pinochet, avanzó en el diferendo por Magallanes y pidió que “los amigos no miren para otro lado”. El presidente chileno Gabriel Kast había hecho una referencia concreta de apoyo a los derechos argentinos, en contraste con el rol que tuvo Chile en 1982 a favor del Reino Unido.

Hubo tensiones previas: un comentario del jefe de la Fuerza Aérea argentina sobre Magallanes irritó a Santiago, que incluso trasladó 3.000 tropas a la zona como señal. Aun así, el vínculo bilateral es estratégico. Para atraer inversiones energéticas y mineras en un mundo sacudido por los conflictos de Medio Oriente, Argentina necesita proyectar estabilidad. Y el eje con Chile es parte de esa señal.

El anuncio sobre Malvinas, entonces, no se agota en la coyuntura electoral argentina. Se inserta en un rediseño de prioridades globales donde el Atlántico Sur, la Antártida y los recursos energéticos vuelven a ocupar un lugar central.

La pregunta ya no es solo qué dijo Milei, sino cuánto poder de negociación real tiene Argentina para sostener esa postura en el tiempo.