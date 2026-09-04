Petróleo en Malvinas: caen hasta 10% las acciones de empresas de Sea Lion tras los anuncios de Milei

FOTO: Fuerte caída de las acciones de empresas de Sea Lion.

Las acciones de las petroleras involucradas en la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas registraban este viernes fuertes caídas en los mercados, luego de los anuncios del presidente Javier Milei para endurecer las medidas contra las compañías que operen en el archipiélago sin autorización argentina.

Los papeles de la británica Rockhopper Exploration y de la israelí Navitas Petroleum, responsables del proyecto petrolero Sea Lion, llegaban a ceder hasta un 10%. En tanto, las acciones de la británica Borders & Southern, que también posee licencias en la zona, retrocedían hasta un 8%.

Los movimientos se producían después de que Milei anunciara en cadena nacional una serie de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos naturales en territorios que la Argentina considera propios y que se encuentran bajo administración británica.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", afirmó el mandatario.

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El Gobierno considera que el avance de proyectos petroleros en aguas cercanas al archipiélago representa una amenaza para los intereses estratégicos del país.

La Argentina ya había sancionado anteriormente a las compañías involucradas en Sea Lion: Rockhopper fue alcanzada por medidas en 2013 y Navitas, en 2022. También cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Además del endurecimiento de las sanciones, Milei confirmó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

• La respuesta de las petroleras

Rockhopper y Navitas buscaron restarle importancia al anuncio del Gobierno argentino. Según consignó la agencia EFE, ambas empresas sostuvieron que las licencias para desarrollar Sea Lion fueron "legalmente otorgadas" por el gobierno local de las islas.

La Argentina, en cambio, desconoce la legitimidad de esas autorizaciones y sostiene que cualquier explotación de recursos naturales en la zona requiere su consentimiento.

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• Cómo es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un yacimiento offshore situado en el Atlántico Sur, unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a una profundidad cercana a los 450 metros.

El desarrollo está encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y, de avanzar según los planes de las compañías, se convertiría en el primer proyecto de producción de petróleo a gran escala en aguas próximas al archipiélago.

El yacimiento fue descubierto en mayo de 2010 por Rockhopper. Tras años de estudios y negociaciones, las compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, paso que habilitó el avance hacia la etapa de desarrollo.

Según información difundida por Navitas al 31 de julio, Sea Lion posee unos 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La primera etapa contempla una producción estimada de 50.000 barriles diarios y prevé obtener el primer petróleo en marzo de 2028.

La inversión hasta alcanzar esa instancia está calculada en unos US$1.800 millones. Posteriormente se proyectan otros US$2.100 millones para el resto del desarrollo, cuya explotación podría extenderse durante aproximadamente 30 años.

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