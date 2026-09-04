La Justicia decretó la quiebra de Carsa, la empresa dueña de Musimundo

El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia decretó la quiebra de Carsa S.A., la compañía que opera la cadena de electrodomésticos y artículos electrónicos Musimundo.

La resolución, dictada el 2 de septiembre, dejó sin efecto el concurso preventivo abierto en julio y se produjo en medio del cierre de sucursales en varias provincias del nordeste argentino, incluida Corrientes.

El fin del concurso preventivo

Carsa había solicitado la apertura del concurso preventivo el 17 de julio como mecanismo para ordenar sus deudas y enfrentar las dificultades financieras. Sin embargo, el tribunal consideró que la situación patrimonial de la empresa había alcanzado un punto que impedía continuar con ese proceso.

La firma ya atravesaba un deterioro económico prolongado. En 2018 había atravesado una reestructuración por una deuda de 900 millones de pesos. La caída del consumo y el avance del comercio electrónico agravaron el panorama en los últimos años.

La empresa informó la resolución judicial a través de una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cierres de locales y impacto laboral

Antes del decreto de quiebra, Musimundo ya había cerrado alrededor de 20 sucursales en el nordeste del país. Los cierres alcanzaron locales en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Desde el entorno de la compañía se explicó que varios de esos puntos de venta correspondían a plazas donde la cadena tenía más de un local, y que la medida buscaba reducir costos y reorganizar la operación en el marco del concurso. Según estimaciones, más de 100 puestos de trabajo resultaron afectados.

Cronograma para los acreedores

A pesar del cambio de situación procesal, el tribunal mantuvo el calendario para la verificación de créditos. Los acreedores podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de noviembre de 2026. El informe individual de la sindicatura deberá presentarse el 30 de marzo de 2027 y el informe general, el 25 de junio del mismo año.

La decisión judicial cierra una etapa de intentos de reestructuración y abre el proceso de liquidación de Carsa S.A., en un contexto de fuerte contracción del consumo y de transformación del comercio minorista en la región.