Soledad Fandiño comparte su lucha contra el cáncer y pide ayuda para manejar el estrés

FOTO: "La culpa de saber que me hago mal a mí misma": Soledad Fandiño sobre el cáncer.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La actriz Soledad Fandiño ha decidido abrirse sobre su vida personal y su batalla contra el cáncer. En un reciente video, compartió su deseo de "compartir la vida", aunque reconociendo lo difícil que puede ser. En este sentido, explicó que tras recibir el diagnóstico de cáncer, su principal objetivo es combatir el estrés, aunque a veces esta tarea resulta complicada. En el video, que fue publicado en sus redes sociales, se la ve visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, pidiendo a sus seguidores que le compartan técnicas para manejar el estrés.

Una de las frases que más resonó en su mensaje fue: "La culpa de saber que me hago mal a mí misma", un comentario que evidenció su lucha interna y que llevó al quiebre emocional en la grabación. A pesar de su angustia, la publicación logró casi cuatro mil reacciones, convirtiéndose también en un espacio de apoyo y aliento, algo que Fandiño agradeció sinceramente.

Posteriormente, la actriz publicó otro video desde su automóvil, donde expresó: "Me emocionan mucho todos los mensajes que me mandan y las llamadas que recibo, voy a contestar de a poco". En esta grabación, se la ve con un aspecto cuidado y dispuesta a enfrentar la cámara, lo que refleja su compromiso de ser auténtica con sus seguidores.

Fandiño continuó explicando: "Es normal, es la vida, uno de repente está mal y después hay que hacer las obligaciones. Sin embargo, en otro momento sólo hubiera compartido esto (refiriéndose a su imagen maquillada) en una foto que no dice nada. Ahora quiero compartir la verdad y lo que hay detrás de lo que pasa, así que gracias por estar".

En un mensaje anterior, la actriz mencionó: "Una de las cosas que me dijeron que tengo que evitar es el estrés". Detalló que cuando se enfrenta a situaciones estresantes que los demás no comprenden, eso se convierte en una lucha adicional. "No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar", pidió a sus seguidores, buscando apoyo en su proceso.

En la misma publicación, Fandiño reflexionó: "Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real, a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien". Reiteró su deseo de mostrar tanto lo positivo como las dificultades que enfrenta, destacando que "después del diagnóstico de cáncer de mama, me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día". A pesar de sus esfuerzos por practicar respiración, meditación, ejercicio y yoga, Fandiño admitió que no siempre puede evitar el estrés, lo que la lleva a sentirse culpable.

Finalmente, concluyó su mensaje con una reflexión profunda: "La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma; son emociones negativas que se retroalimentan y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa". La actriz cerró su mensaje preguntando a sus seguidores si experimentan situaciones similares y qué estrategias utilizan para manejarlas.