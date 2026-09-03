La Casa Blanca lanza 5 videojuegos de baja resolución para promover la agenda de Trump

FOTO: Sitio web de la Casa Blanca estrena 5 videojuegos de baja resolución que promueven agenda de Trump

WASHINGTON — El sitio web de la Casa Blanca inauguró el jueves una nueva sección llamada Arcade, que incluye una colección de cinco videojuegos de baja resolución diseñados para resaltar varios aspectos de la agenda del presidente Donald Trump.

Uno de los títulos, "Build the Wall", es una adaptación del clásico "Tetris" donde el objetivo es "proteger la frontera de la horda que se aproxima". Otro juego, "Rio Run", recuerda al popular juego de teléfonos móviles "Snake", en el que un personaje que representa a Trump corre de un lado a otro mientras recoge personas que intentan cruzar la frontera.

En "Supply Line", que se asemeja a una versión simplificada del juego "Tapper", los jugadores deben gestionar una línea de productos alimenticios, rechazando aquellos que no cumplan con los estándares de "Make America Healthy Again" (Hagamos Saludable a Estados Unidos Otra Vez).

Dos de los videojuegos están ambientados en los cielos de Washington D.C.. En "Flappy Bill", un águila transporta un proyecto de ley a través del complejo de monumentos del National Mall. Por su parte, "Trump Savings Tycoon" invita a los usuarios a recolectar dinero para las Cuentas Trump, un programa de ahorro gubernamental que ofrece 1.000 dólares a cada niño nacido durante el mandato de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.