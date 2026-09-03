Hotelga 2026 abrió sus puertas en La Rural con más de 200 marcas y novedades

Con más de 200 marcas expositoras, charlas, debates y competencias en vivo, Hotelga 2026 encendió las luces de La Rural.

La feria anual de gastronomía y hotelería se presentó este año totalmente renovada, con más metros cubiertos que en ediciones anteriores y la incorporación de numerosos proveedores nuevos.

Así lo relató a Cadena 3 Raúl Kotler, vicepresidente de FEGRA. “Es un lugar de encuentro en el que todos los años convergen los gastronómicos y hoteleros para enterarse de lo nuevo que hay en el mercado, de los ‘fierros’ nuevos, proveernos y juntarnos con nuestros proveedores”, explicó.

Entre las novedades destacadas, el tradicional Torneo Nacional de Chefs suma por primera vez el Torneo de la Pizza. Además, la feria ofrece de manera permanente charlas sobre la actividad, economía y todo lo vinculado al sector. Sobre la situación actual, Kotler reconoció que la industria hotelera y gastronómica “no está ajena a los momentos económicos que está viviendo el país”.

“Estamos pasando por un mal momento: hay mucha gente que sigue saliendo, pero se nota que el ticket ha bajado sustancialmente. El consumo es el que fundamentalmente ha caído”, afirmó, aunque se mostró convencido de que “vamos en buen camino” y destacó las acciones que se impulsan desde el turismo para revertir la tendencia.

En cuanto a las necesidades del sector, el dirigente señaló que mantienen un diálogo permanente y una excelente relación con los gobiernos provinciales, municipales y nacional. “Ayer mismo estuvo Karina Milei en la feria charlando con nosotros y le pudimos transmitir un montón de cosas que estamos necesitando. Hay una muy buena receptividad”, contó. Entre los reclamos priorizó un “acomodamiento impositivo” para sortear el momento actual, un mayor acompañamiento y, en especial, soluciones en materia de transporte para el turismo.

También valoró el trabajo conjunto con el Gobierno nacional en ferias internacionales para mostrar la gastronomía argentina al mundo. “La gastronomía es una de las actividades más importantes hoy para el turismo. Es uno de los ganchos.”

Informe de Pilar Gill Peris.