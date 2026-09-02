Malvinas: importancia y aprovechamiento de una causa nacional

FOTO: La importancia de Malvinas en la agenda política argentina y el interés internacional que genera.

Por Sergio Suppo

Mientras esperamos que se despeje la incógnita sobre qué va a decir el Presidente y cuáles serán las acciones del Gobierno respecto de lo que llamó, con toda justicia, una "causa sagrada", hay un primer dato político que ya podemos identificar: el oficialismo encontró en Malvinas una oportunidad para generar atención, interés y, eventualmente, adhesión.

Malvinas siempre genera rating político. Siempre despierta interés y moviliza sentimientos. Lo vimos durante el último Mundial, cuando una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" alcanzó una enorme repercusión. Una frase repetida hasta el infinito, escrita en paredes de todo el país, volvió a atraer miradas incluso fuera de la Argentina.

El Gobierno encontró allí una veta política. Todavía no sabemos cuál será la novedad que presentará, pero ya conocemos el efecto que produce poner esta causa en el centro de la conversación pública.

A eso se suma una decisión de comunicación: anunciar una cadena nacional con dos días de anticipación y adelantar que estará dedicada a Malvinas. Cualquier estudiante de comunicación política sabe que esa combinación genera expectativa. También le impone una exigencia al Presidente: el contenido del mensaje deberá estar a la altura del interés que él mismo despertó.

¿Habrá un anuncio de envergadura? ¿La expectativa estará acompañada por alguna medida capaz de modificar el escenario del reclamo argentino? Esas son las preguntas que habrá que responder cuando hable Javier Milei.

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Después aparece el contexto internacional. El diario conservador británico The Telegraph informó que Washington evaluaba revisar su posición sobre Malvinas como parte de la presión para que el Reino Unido aumente el gasto en defensa. Ese vínculo entre ambos asuntos es central para entender el alcance de la versión.

El propio Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la postura estadounidense, aunque sin anunciar una modificación concreta. Hay una distancia considerable entre admitir que una posición puede revisarse y adoptar una decisión diplomática.

Estados Unidos mantiene una posición formal de neutralidad respecto de la disputa de soberanía. En los hechos, mi lectura es que esa posición favorece la continuidad de la situación existente: las islas permanecen bajo control británico.

Por eso, las declaraciones de Trump también pueden interpretarse como una herramienta de presión sobre Londres. El reclamo argentino entra así en una negociación donde Washington persigue sus propios objetivos. Conviene tener presente ese contexto al evaluar cualquier gesto hacia nuestro país.

¿Estados Unidos confirmará un cambio antes de que Milei hable en cadena nacional? Parece difícil darlo por descontado. ¿Habrá alguna definición de Israel? Es otro de los interrogantes que rodean el anuncio.

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Israel tiene, además, una industria militar relevante y antecedentes de cooperación con la Argentina. En este punto conviene ser precisos: las restricciones británicas sobre exportaciones militares no equivalen a una prohibición general de comprar armamento israelí. La cooperación para modernizar los tanques argentinos TAM demuestra que ese vínculo continuó después de la guerra.

También está la cuestión petrolera. La participación de la empresa israelí Navitas en el proyecto Sea Lion, en aguas próximas a Malvinas cuya soberanía reclama la Argentina, incorpora otro interés a este escenario. El proyecto está en desarrollo y prevé comenzar a producir en 2028.

¿Podría abrirse alguna negociación sobre la explotación de esos recursos? ¿Tiene algo que ver Vaca Muerta en todo esto? Hay quienes se lo preguntan. Lo planteo como una posibilidad, sin información que permita afirmarlo.

¿Podríamos estar ante una negociación geopolítica más amplia, que incluya los intereses de Estados Unidos en el sur, en la Antártida y en los puertos argentinos y chilenos, frente al avance de China?

Son preguntas, nada más que preguntas. Por ahora, no hay elementos para presentar esas hipótesis como acuerdos en marcha.

Lo que sí existe es una decisión política que ya produjo su primer efecto: Javier Milei eligió, como lo hicieron tantos otros gobiernos, utilizar el tema Malvinas para cambiar la agenda pública del país. Ojalá sea en el mejor sentido de la palabra "utilizar". La importancia de la causa exige que la expectativa encuentre una respuesta a su altura.

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