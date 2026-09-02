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Allanamientos y detenciones por corrupción en cuentas judiciales, implicado ex fiscal de Rosario

Uno de los detenidos es el ex fiscal de Rosario, Mariano Ríos Artacho, en una causa por maniobras ilegales sobre fondos judiciales.

02/09/2026 | 13:08Redacción Cadena 3

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Allanamientos y detenciones por corrupción en cuentas judiciales, implicado ex fiscal de Rosario

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – Múltiples allanamientos y detenciones se llevaron a cabo en varias provincias en el marco de una investigación que indaga presuntas maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales. Uno de los implicados es el ex fiscal de Rosario, Mariano Ríos Artacho.

Por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, liderada por el fiscal Adrián Spelta, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron 15 allanamientos simultáneos en las ciudades de Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.

En esta primera fase de la operación, se realizaron detenciones de nueve personas (siete en Santa Fe y dos en Córdoba). Entre los arrestados se encuentra el ex fiscal Ríos Artacho, quien ocupó su cargo en el Ministerio Público de Acusación hasta junio de 2024, cuando presentó su renuncia por motivos personales.

Según el comunicado emitido por la Fiscalía Regional N°2, durante los operativos se logró incautar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la investigación en curso.

Este caso se inscribe dentro de una pesquisa penal sobre posibles actos de corrupción cometidos por el ex funcionario público, una prioridad del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

La investigación penal se inició tras el descubrimiento de una anomalía en una cuenta judicial, que fue reportada por la Unidad de Delitos Económicos a la Fiscalía General y a la Fiscalía Regional de Rosario, según se detalla en el comunicado.

En consecuencia, la Fiscal General asignó la investigación al fiscal Spelta, comenzando así una pesquisa sobre maniobras ilegales en fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, que habrían sido ejecutadas al menos desde 2017 hasta 2024.

Los pormenores sobre los hechos investigados "se mantienen en reserva y serán presentados en la audiencia imputativa pública programada para la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario", se señala en el comunicado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Se realizaron múltiples allanamientos y detenciones en una causa por maniobras ilegales en cuentas judiciales.

¿Quiénes están involucrados?
El ex fiscal de Rosario, Mariano Ríos Artacho, es uno de los detenidos.

¿Cuándo se llevaron a cabo los allanamientos?
Los operativos se realizaron el 2 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realizaron los allanamientos?
Los allanamientos se realizaron en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.

¿Por qué se investiga?
Se investiga la posible corrupción relacionada con fondos de cuentas judiciales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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