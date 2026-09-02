Investigan vuelo rasante de aviones de Airlink sobre estadio en Ciudad del Cabo durante un partido

FOTO: Regulador de aviación de Sudáfrica investiga vuelo rasante de jet sobre estadio de Ciudad del Cabo

JOHANNESBURGO — Las autoridades en Sudáfrica están llevando a cabo una investigación sobre el vuelo rasante de dos aviones de pasajeros de Airlink, que tuvo lugar antes de un partido de rugby en el estadio DHL de Ciudad del Cabo. La Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA) ha confirmado que recibió registros de datos de vuelo y ha solicitado información adicional a la aerolínea como parte de su evaluación. Un informe completo con recomendaciones se emitirá al concluir la revisión.

La SACAA destacó la importancia de analizar los eventos ocurridos el pasado fin de semana para determinar si existieron preocupaciones de seguridad que justifiquen una revisión. Ante esta situación, Airlink decidió cancelar un vuelo programado para el próximo partido de rugby en Soweto.

El sobrevuelo, que se realizó antes del partido entre los Springboks y los All Blacks el 29 de agosto, recibió una gran ovación de una multitud de aproximadamente 56.000 personas. Sin embargo, también generó un debate sobre los riesgos de seguridad, especialmente después de que se compartieran en redes sociales videos grabados por los espectadores presentes.

Desde Airlink, se aseguró que la maniobra había sido meticulosamente planificada y ensayada, priorizando la seguridad en cada fase del proceso. La compañía también mencionó que cada avión contaba con tres capitanes experimentados, acumulando más de 75.000 horas de vuelo en total entre las tripulaciones.

A principios de esta semana, Airlink entregó a la SACAA los datos de las cajas negras de los aviones para su análisis. La autoridad indicó que revisaría estos datos para determinar si alguna inquietud de seguridad ameritaba una revisión más profunda.

La aerolínea también reconoció el entusiasmo generado por el espectáculo, pero admitió que surgieron "preguntas y preocupaciones válidas" tras el evento. El director ejecutivo de Airlink, Villiers Engelbrecht, afirmó: "Nunca tuvimos la intención de convertirnos en noticia ni de opacar la mayor rivalidad del rugby".

Además, la SACAA informó que la aerolínea había solicitado permisos para tres sobrevuelos, siendo el más reciente en Ciudad del Cabo el segundo. El primero se realizó en Johannesburgo el 22 de agosto. Ambos sobrevuelos fueron aprobados conforme a los requisitos establecidos para eventos aéreos especiales.

Se confirmó que Airlink retiró su solicitud para un sobrevuelo programado para el 1 de septiembre sobre el estadio FNB de Johannesburgo, citando condiciones meteorológicas desfavorables para un vuelo seguro en formación. La SACAA corroboró que la solicitud había sido retirada.

El rugby en Sudáfrica tiene una larga tradición de sobrevuelos en estadios durante partidos importantes, que se remonta a la final de la Copa Mundial de Rugby de 1995 en Johannesburgo, donde un Boeing 747 sobrevoló Ellis Park antes del encuentro entre los Springboks y los All Blacks.

El reciente sobrevuelo fue inusualmente bajo y dramático, atrayendo la atención internacional. Algunos expertos en aviación cuestionaron si las aeronaves habían dejado un margen de error adecuado.